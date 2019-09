Tasse, "Grillin fuggiasco Tax" versione Trial Tax: la sfida alla Flat Tax

La Grillin Fuggiasco Tax, descritta 24 ore fa, fa parte di una riforma fiscale da me proposta che comprende anche il ritorno al 20% di IVA (come in Inghilterra) e una defiscalizzazione ulteriore per le aziende che esportano. Il costo è di un 35-40% circa inferiore alla Flat Tax proposta dalla Lega.

Essa si ispira al modello omologo inglese (la PAYE) tuttavia porta con sé i punti forti della Flat Tax (eliminandone gli aspetti critici) e può essere proposta anche in versione Trial Tax con sole tre aliquote eliminando lo "scalino" più piccolo (tra 50.001 e 55.000 euro). Oggi illustriamo quindi la "Grillin Fuggiasco Trial Tax" (facendola precedere dagli altri tre modelli):



IRPEF attuale (in euro):

Da 0 a 15.000 23%

Da 15.001 a 28.000 27%

Da 28.001 a 55.000 38%

Da 55.001 a 75.000 41%

Da 75.000 in poi 43%

Grillin Fuggiasco Tax (in euro):

Per i redditi da 0 - 15.000 esenzione totale.

Da 15.001 a 50.000 20% di prelievo fiscale.

Da 50.001 a 55.000 38% di prelievo fiscale.

Da 55.001 a 150.000 40% di prelievo fiscale.

Da 150.001 in poi 45% di prelievo fiscale.

PAYE (in sterline):

Da 0 a 12.500 esenzione totale.

Da 12.501 a 50.000 20%.

Da 50.001 a 150.000 40%.

Da 150.000 in poi 45%.

Grillin Fuggiasco - Trial Tax (in euro)

Da 0 a 15.000 esenzione totale.

Da 15.001 a 50.000 20%.

Da 50.000 a 150.000 38%.

Oltre i 150.000 45%.

Come promesso entrambe le ho poste all'attenzione di politici e personalità della società civile (vedasi http://www.affaritaliani.it/economia/la-grillin-fuggiasco-tax-la-proposta-che-sfida-la-flat-tax-623031.html).

Che ne pensate? La condividerete?