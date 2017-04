Tasse per le imprese al 15%. Con Trump esplosione di lavoro o di debito?

Una grande scommessa quella annunciata da Donald Trump sul fisco.

Se funziona il dio del lavoro avrà nuovamente rinnovato il miracolo di creare posti e danaro circolante. Un modo per mantenere sempre splendente il 'sogno americano'.

Se invece la scommessa si dimostrerà perdente la voragine sui conti che si potrebbe aprire sarà di oltre 2000 miliardi di dollari, come prudentemente stima la ' TAX FOUNDATION' di Washington.

La riforma fiscale siffatta, che ricorda per certi versi la proposta della Tax Flat di Matteo Salvini, nasce dalla teoria degli anni settanta dell'economista Arthur Laffer, che da lui prese il nome diventando la 'curva di Laffer'.

LA RIFORMA DI TRUMP È UNA GRANDE SCOMMESSA

Una teoria tutta incentrata sulla riduzione di tasse accompagnata da una maggiore semplificazione sulle aliquote.

Dalla significativa riduzione delle tasse, sia sulle persone fisiche che sulle aziende, dovrebbe prendere vigore un aumento dei consumi e quindi un successivo incremento di benessere e quindi di introiti fiscali.

Incremento in grado di compensare la perdita iniziale dovuta all'immediato calo delle aliquote.

All'annuncio i mercati finanziari sono rimasti freddi, un po' meno gli americani e le imprese americane.

LA RIFORMA FISCALE DI DONALD TRUMP

Cosa propone in sintesi Donald Trump ?

Innanzitutto vuole cambiare il sistema di imposte delle persone fisiche. Riducendo il numero degli scaglioni di aliquote: da sette ai tre. Il massimo del prelievo, che ora raggiunge il 39.6% verrebbe drasticamente ridotto al 35%.

Un bel salto e un sogno per noi italiani che sopportiamo cinque scaglioni di aliquote con percentuali che vanno dal 23 al 43 %.

LA RIFORMA DI TRUMP MANTIENE LO SGRAVIO SUI MUTUI DELLA CASA

Come contropartita, in negativo, il tycoon vorrebbe proporre di togliere tolte molte utili deduzioni mantenendo però quella che rappresenta la 'madre di tutte le deduzioni' la più importante per gli americani, e non solo per loro : lo sgravio relativo agli interessi dei mutui sulla casa.

Intenzione inoltre è di creare una soglia di reddito ( sotto i 25000 dollari) entro la quale non si pagano tasse.

LA RIFORMA DI TRUMP PORTA LE TASSE PER LE IMPRESE AL 15%

È però per le imprese la vera ' ciliegina' : la corporate tax scenderà dal 35% al solo 15%.

Che Donald Trump abbia preso in prestito questa aliquota dallo storico 15%, la Flat Tax, di Matteo Salvini?

Certo che se la riforma passasse dalle forche caudine del Congresso in questo modo, diventerebbe molto più interessante,per migliaia di imprese americane locate all'estero, tornare sui propri passi.

LA RIFORMA DI TRUMP UN SOGNO PER LE IMPRESE ITALIANE

Sembrano davvero un sogno queste aliquote se confrontate con quelle nostrane sulle attività produttive pari al 64.8% che regalano al nostro paese la maglia nera in Europa ( secondi i francesi, terzi i belgi , ultimi gli irlandesi con un 25.9%) per avere le aliquote più alte.

Un primato di cui faremmo volentieri a meno.