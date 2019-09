Tassi, Fed verso il taglio di un quarto di punto che scontenta Trump. Rumors

La Federal Reserve probabilmente taglierà i tassi d'interesse di altri 25 punti base, dall'attuale 2-2,25%, al termine della prossima riunione, in programma tra due settimane, viste le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e il peggioramento dell'outlook mondiale. Lo sostiene il Wall Street Journal, citando interviste e discorsi pubblici dei massimi dirigenti della Banca centrale statunitense.

Il Federal Open Market Committee ha tagliato i tassi, per la prima volta in oltre dieci anni, al termine dell'ultima riunione, e lo ha fatto di 25 punti base. Rimarrebbero insoddisfatti investitori e trader che si augurano un taglio più deciso del costo del denaro; così come il presidente Donald Trump, che recentemente ha scritto su Twitter che la Fed dovrebbe portare i tassi almeno all'1%.

Secondo il Wall Street Journal, il taglio di meta' punto, appoggiato da James Bullard, presidente della Fed di St. Louis, non ha abbastanza sostegno all'interno della Fed. Non a caso, secondo il Cme Group, gli investitori danno il 90% di possibilità a un taglio di 25 punti e solo il 10% a un taglio più deciso.