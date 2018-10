Tav, il governo prende tempo. Tria: "È ancora presto per decidere"

L'analisi costi-benefici che riguarda la Tav Torino-Lione "è in corso, pertanto in relazione al rischio di perdita dei finanziamenti europei per la stessa o agli impatti macroeconomici dell'intervento è prematuro approntare qualsiasi quantificazione i cui elementi sono oggetto stesso dell'analisi costi-benefici in corso".

Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo al question time alla Camera. Al momento il Mef non dispone della data di chiusura dell'analisi costi-benefici avviata dal Mit, pertanto in relazione al rischio di perdita dei finanziamenti europei o agli impatti macro dell'intervento sul pil, secondo il ministro, è prematuro fare quantificazioni.

"A quanto risulta - ha detto Tria - la sospensione della pubblicazione delle gare in attesa che venga completata l'analisi costi-benefici dell'opera è avvenuta sulla base di uno scambio di lettere tra i ministeri competenti di Italia e Francia.

Al momento, il ministero dell'Economia e delle finanze non dispone di elementi informativi in merito alla data di chiusura dell'analisi costi-benefici in corso". La risposta di Tria ha provocato la protesta dei deputati di Forza Italia, che avevano presentato l'interrogazione: alcuni di essi si sono alzati sventolando cartelli con la scritta 'Sì Tav: Ladri di lavoro' e sono stati richiamati dal presidente della seduta, Fabio Rampelli.