Tav, il presidente Hubert du Mesnil: 'L'obiettivo resta 2030'

L'obiettivo per la consegna della linea ad alta velocita' Torino-Lione "resta il 2030" e dobbiamo "tenere duro" per rispettare questa scadenza: lo ha detto il presidente di Telt, Hubert du Mesnil, intervistato in diretta da France Info. "Siamo al servizio di questa scelta e ci crediamo", ha aggiunto, evidenziando i benefici ecologici del progetto, che a suo parere contribuira' a liberare le Alpi dall'inquinamento dei Tir.

Tav: Francia, versati 400 milioni, 55 pronti per 2019 - Per la realizzazione della Tav, la Francia ha versato dall'inizio dei lavori circa 400 milioni di euro. Lo riferiscono fonti francesi interpellate dall'ANSA, aggiungendo che "per il 2019 sono oggi disponibili 55 milioni di euro per la parte francese, in attesa di eventuali aggiunte che sarebbero necessarie in funzione del lancio effettivo dei bandi". "Il finanziamento della parte francese alla sezione transfrontaliera si svolge in modo trasparente con una perfetta informazione di tutte le parti: e' garantito ogni anno tramite convenzioni di finanziamento tra lo Stato francese e Telt".

"Tali convenzioni - aggiungono le fonti - sono sottoposte ogni anno al voto degli amministratori francesi ed italiani di Telt e vengono poi approvate dai governi italiano e francese". Infine, per quanto riguarda le tratte d'accesso francesi alla sezione transfrontaliera, "il principio di realizzazione degli accessi e' confermato - concludono -. Le prime sezioni sono state oggetto di una dichiarazione di pubblica utilita' gia' da luglio 2013. Il progetto di legge di orientamento delle mobilita', attualmente in corso di discussione al Senato e che stabilisce i principi delle grandi infrastrutture di trasporto in Francia, prevede la programmazione delle nuove linee per le tratte d'accesso francesi".