Tav, la Lega ha un piano B per risparmiare 1,5 miliardi. Rumors

Lo stallo sulla Tav costa 75 milioni al giorno, secondo alcune stime. Forse anche per questo la Lega avrebbe un piano B per salvare l'opera dalle grinfie del M5S. Secondo alcuni rumors il Carroccio avrebbe una strategia in grado di far risparmiare fino a 1,5 miliardi di euro rispetto al progetto originale. Musica per le orecchie dei grillini, che puntano a fermare l'opera nel nome del risparmio.

Ora, scrive oggi il Messaggero, Matteo Salvini avrebbe l'asso nella manica. Lo stratagemma potrebbe funzionare, perché gli stessi rumors dicono che anche lo stesso M5S sarebbe alla ricerca del compromesso.

"L'Italia ha bisogno di più infrastrutture. In questi sette mesi abbiamo sempre trovato una sintesi", ha spiegato infatti ieri sera il ministro dell'Interno a 'Non è l'arena su La7, parlando delle divergenze con il M5s sulla Tav.

"Ci stiamo lavorando. Il progetto è datato, nel contratto non c'è una cancellazione del progetto ma si può rivedere. Fra persone di buon senso la soluzione si trova", ha concluso il leader del Carroccio.