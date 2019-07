Tav, Toninelli: "E' e rimarrà inutile. Una follia se il governo non va avanti"

TAV: TONINELLI, 'SI TRATTA DI BIDONE PER TUTTI ITALIANI' - ''Da ministro di tutti italiani ho voluto tenere un approccio privo di pregiudizi nei confronti di quest'opera, nonostante sappiate bene che da membro del Movimento 5 stelle ben sapessi che si tratta un bidone per tutti gli italiani''. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo TONINELLI, in un video su Facebook.

TAV: TONINELLI, 'ANALISI COSTI BENEFICI NON E' STATA INUTILE O SUPERFLUA' - L'analisi costi benefici sulla Tav ''non è stata inutile o superflua''. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo TONINELLI, in un video su Facebook. ''I tecnici indipendenti che abbiamo nominato -sottolinea il ministro- hanno fatto uno studio approfondito'' che dimostra come ''i costi superino di gran lunga i benefici''. ''L'opera è inutile perché troppo costosa e non porta al cambio'' dalla gomma al treno ''che si prefigge''.

TAV: TONINELLI, 'OPERA ERA, E' E RIMARRA' INUTILE' - ''Ho sempre detto due cose basilari sulla Torino Lione: L'opera era, è e rimarrà inutile. Un progetto vecchio ancora prima di vedere la luce''. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo TONINELLI, in un video su Facebook. Gli esperti ''hanno fragorosamente bocciato'' l'opera ''perché non porta benefici neppure nel lungo periodo''.

GOVERNO: TONINELLI 'NON ANDARE AVANTI SAREBBE PURA FOLLIA' - ''Non andare avanti sarebbe una pura follia''. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo TONINELLI, in un video su Facebook. ''Prestissimo avrete novità sull'elenco delle opere commissariate accelerate grazie al decreto legge sblocca cantieri, che noi abbiamo fortemente voluto. ''Ancora decine di miliardi di euro in più per tanto lavoro in più, su tutto il territorio nazionale''. ''Quindi andiamo avanti a testa alta''. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo TONINELLI, in un video su Facebook.

GOVERNO: TONINELLI, 'LEGA SI DIA DA FARE PER DARE SOTTOSEGRETARI A DICASTERO' - ''Speriamo che la Lega si dia da fare per dare al più presto al mio ministero i sottosegretari. Sono benvenuti visto che qui non c'è l'ombra di un Legista da mesi''. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo TONINELLI, in un video su Facebook