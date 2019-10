Tavolo auto, plauso di Confindustria al Mise. Fiom: "Investimenti in manovra"

"Il ministro ha risposto con grande apertura, vengono istituiti dei sottotavoli, nei quali in modo molto pratico andremo a discutere, nero su bianco, di quelli che sono gli obiettivi e anche le risorse per il futuro". Pluso di Confindustria al primo vertice sulla crisi del settore automotive convocato dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, plauso che è arrivato dal vice presidente per la politica industriale di Viale dell'Astronomia, Giulio Pedrollo.



I principali assi di intervento, declinati da sottotavoli che verranno aperti nelle prossime settimane sono legati, ha spiegato Pedrollo, "alla politica della domanda, alla politica dell'offerta e a quella dell'infrastrutturazione". Per quanto riguarda la domanda Confindustria ritiene "che ci siano degli interventi molto specifici, come ad esempio la rimodulazione del bonus/malus". E in questo caso si punta soprattutto all'incentivo per la vendita di auto a bassa emissione.

Quanto alla politica dell'offerta si considera "imprescindibile continuare sulla strada della ampia della politica industriale legata al supermmortamento e all'iperammortamento". Vengono considerati al riguardo importanti tutti gli altri strumenti legati "Industria 4.0", come il credito d'imposta alla ricerca. E' stato anche sollecitato che venga garantita la partecipazione dell'industria italiana ai grandi temi europei come la produzione di batterie, l'idrogeno e l'auto autonoma. Sul versante dello sviluppo infrastrutturale del Paese e' stato posto l'accento sugli interventi coerenti con lo sviluppo dell'auto elettrica e dei carburanti alternativi, su regolamentazioni stabili e sulla semplificazione amministrativa legata alla installazione delle colonnine di rifornimento.

Il plauso è arrivato anche dai sindacati. In una nota congiunta Francesca Re David, segretaria generale della Fiom-Cgil e Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive delle tute blue di Corso d'Italia, hanno riconosciuto a Patuanelli "il coraggio, diversamente dai ministri precedenti, di affrontare la crisi di un settore fondamentale per l'industria del nostro Paese in una fase di riduzione del mercato e di transizione tecnologica".

"Abbiamo chiesto la costituzione di una task force per la predisposizione di un piano per la trasformazione dell'industria dell'automotive che si ponga l'obiettivo dell'occupazione, dell'ambientalizzazione delle fabbriche e della mobilita' sicura ed ecologica", hanno proseguito. "I lavoratori del settore stanno affrontando la caduta dei volumi produttivi e l'aumento della cassa integrazione. E' necessario che il Governo intervenga a partire dalla manovra per garantire gli investimenti necessari alla transizione industriale garantendo l'occupazione. La crisi del settore riguarda certamente il principale player in Italia: Fca in cui gli ammortizzatori sociali aumentano con il passare dei giorni anche per effetto della riduzione degli ordini sui mercati, dei dazi minacciati o reali, dal calo del diesel e della evoluzione in corso complessivamente della mobilita'".



"Ci arrivano segnali molto preoccupanti dalle aziende della componentistica a partire da quelle del diesel ma anche per il rallentamento dell'auto in Europa in particolare in Germania. Sono migliaia i posti di lavoro a rischio nel settore a fronte di una capacità produttiva di oltre 1,5 milioni di auto: occorre partire dal creare le condizioni per saturare tutto il potenziale di capacita' produttiva attraendo anche nuovi produttori. Il ritardo sull'ibrido e sull'elettrico e' grave ma ci sono le condizioni per recuperare con investimenti e cambio tecnologico e generazionale investendo nelle nostre universita' e nella formazione dei lavoratori. Dobbiamo mettere in condizione il sistema industriale del nostro Paese - concludono - di superare questa fase di crisi e di rilanciare l'industria dell'auto puntando sulla transizione con l'obiettivo dell'ambiente e dell'occupazione".