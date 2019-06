Tavolo della Sider Alloys al MISE. Quella lite tra le sigle sindacali...

Dal comunicato stampa del MiSE non si evince nulla su quanto potrebbe essere accaduto sul tavolo della Sider Alloys che si è tenuto ieri in via Veneto, alla presenza dell’azienda e delle sigle sindacali oltre che del sottosegretario Crippa e del vice capo di gabinetto Sorial. I progressi ancora da finalizzare che sarebbe stati compiuti sul costo dell’energia, e che andrebbero a compensare un accordo definito “farlocco” siglato dalla gestione Calenda, pare che non siano andati giù a Marco Bentivogli, segretario generale della FIM CISL e vicinissimo al precedente Ministro dello Sviluppo Economico. Proprio lui, preso atto dell’evoluzione positiva, come raccontano i maligni, si sarebbe scagliato contro i colleghi delle altre sigle sindacali, rei di non opporsi a prescindere al Governo in carica.

Sarebbe quindi andato in scena un acceso diverbio nel quale alcune sigle sindacali al tavolo avrebbero deciso di gettare definitivamente la maschera, accusando Bentivogli di fare politica sulla pelle dei lavoratori coinvolti nelle vertenze e di avere fatto “incuici” di ogni genere con il Governo precedente targato PD. “Inciuci" che, fatto ancor più grave, sempre secondo i detrattori del leader della FIM CISL, sarebbero ancora in atto per consentire di destabilizzare a livello politico ogni vertenza aperta.

Non è la prima volta che Bentivogli si presenta come la voce fuori dal coro delle sigle sindacali, spesso intimorite dal linguaggio scurrile, da parole non ripetibili, da urla e provocazioni di ogni tipo nei confronti del Governo ai tavoli di crisi. Condizioni che, stando sempre alle malelingue sindacali, non aiutano il dialogo e che puntualmente puntano a sabotare l’operato delle altre sigle sindacali.



Il tavolo su Sider Alloys-Alcoa

Al MiSE si è riunito il tavolo di crisi relativo alla situazione dello stabilimento Sider Alloys-Alcoa di Portovesme. Al tavolo, presieduto dal Vice Capo di Gabinetto Giorgio Sorial e dal Sottosegretario Davide Crippa, hanno partecipato l’azienda, i sindacati e Invitalia. Nel corso dell'incontro odierno sono stati riscontrati passi in avanti per rendere sostenibile il piano di rilancio dell'azienda, in particolare sulla questione relativa al costo dell'energia, che riveste un ruolo fondamentale.

Sono stati, infatti, esaminati tutti gli aspetti al centro di riunioni tecniche tra le parti che si sono svolte periodicamente nel corso delle ultime sei settimane. L'azienda ha confermato le tempistiche relative al riavvio dello stabilimento sardo, e nello specifico quelle relative alle prime attività di pre-revamping degli impianti per le quali sono stati sottoscritti i primi contratti di fornitura e sono già stati riassorbiti circa 90 lavoratori.