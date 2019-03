Tecno Tessile Adler annuncia joint venture con Jhas per il settore aeronautico

Design e tecnologia all’avanguardia per i sedili degli aerei. Tutto Made in Italy. E’ l’obiettivo dell’accordo di partnership tra TTA Teco Tessile Adler e Jhas per la progettazione e la produzione di sedili aeronautici. L’accordo rappresenta una pietra miliare per l’introduzione sul mercato aeronautico di prodotti innovativi, tra cui sedili Economy, Premium, Business e First Class. Tecnologia, materiali all’avanguardia, alta qualità e prodotti su misura saranno in linea con lo stile e la tradizione italiani, proprio come l’unione tra le due aziende.

TTA fa parte del Gruppo Adler, di cui è numero uno l’imprenditore napoletano Paolo Scudieri (nella foto), presidente di Anfia. Jhas invece progetta e produce sedili e interni per l’aviazione. La sede principale è a Latina e vanta reparti di design, stile, certificazione e ricerca e sviluppo che si servono delle strumentazioni più evolute per analisi e simulazioni (Fem, simulatore virtuale 3D), oltre che di una linea di assemblaggio dedicata ai prototipi.

“Siamo entusiasti di avere al nostro fianco TTA - Tecno Tessile Adler come partner industriale per questo progetto comune”, ha dichiarato Mario Schisa, amministratore delegato di Jhas. “Grazie alla grande capacità produttiva interna e all’innovazione tecnologica di Adler Group potremo offrire ai nostri Clienti prodotti eccellenti e un supporto esclusivo, in linea con la nostra tradizione e la nostra qualità autenticamente italiani”.

TTA - Tecno Tessile Adler è un’azienda leader nella realizzazione di prodotti per l’aeronautica, interni per elicotteri e per il comparto automotive, con uno stabilimento di 43mila metri quadrati coperti che conta 350 dipendenti. Con sede ad Airola (Benevento), TTA offre servizi di progettazione, ingegneria, sviluppo e montaggio di aerostrutture in materiali metallici (Al-Ti-Mg) e materiali compositi per i principali Oem dell’industria aeronautica.

Per Daniele Romiti, vice presidente Aerospace di Adler Group e vice presidente esecutivo di TTA, “la partnership con Jhas è un ulteriore passo avanti per la nostra crescita. L’obiettivo strategico è conquistare una posizione dominante nell’intera catena del valore e, grazie a Jhas, andiamo ora a completare le nostre competenze in un’area chiave della componentistica, come quella dei sedili per l’aviazione. Con questa partnership sbarca sul mercato un nuovo e solido player”.