Tim, le ipotesi sulla Rete. Le forbici di Genish sui dipendenti

Telecom Italia torna a mettersi in luce a Piazza Affari, col titolo che sale del 2,17% a 75,45 centesimi di euro per azione, con buoni volumi (oltre 105 milioni di pezzi passati di mano in giornata) dopo che nel fine settimana sono tornate a circolare ipotesi in merito al prossimo piano industriale 2018-2020 dell’ex monopolista telefonico italiano e ad un’Ipo della rete.

Piano 2018/2020 in arrivo. Il piano sarà ufficialmente portato all’attenzione del Cda solo il prossimo 6 marzo, ma già iniziano a filtrare le prime indiscrezioni come quelle, di fonte sindacale e riprese dal Messaggero, secondo cui l’amministratore delegato Amos Genish è pronto a chiedere 5 mila esuberi, parzialmente compensati con l’assunzione di 2.000 giovani.





Il 18 gennaio incontro coi sindacati. In merito qualcosa di più potrebbe sapersi dopo il 18 gennaio, quando è in calendario un incontro azienda-sindacati, ma già gli analisti di Equita Sim (che sul titolo esprimono un giudizio “buy, acquistare, con target price di 1,06 euro) notano che la riduzione netta (3 mila posti di lavoro) è in linea con quanto già verificatosi nel biennio 2015-2017, col personale italiano passato da 53 mila a 50 mila unità.



Gli esuberi saranno 5.000 o 10.000? Altre fonti non escludono, tuttavia, un taglio ancora più drastico, che preveda fino a 6.000- 10.000 esuberi, sia pure a fronte di “alcune migliaia di assunzioni” da spalmare nei prossimi anni. L’obiettivo di Genish, in ogni caso, pare quello di trasformare quanto più rapidamente possibile il gruppo, anche procedendo sulla strada della digitalizzazione dei processi e dotandosi degli strumenti necessari per rinnovare il business.

Almeno 400 milioni annui di minori costi. Se fosse corretta l’ipotesi “minimale”, Telecom Italia potrebbe ottenere calo dei costi di 400 milioni di euro all’anno a regime, a fronte di costi di ristrutturazione attorno ai 550 milioni, cifre che potrebbero essere entrambe riviste al rialzo in caso di un “dimagrimento” più marcato, ma anche al “chiaro focus sulla digitalizzazione” che secondo gli uomini di Mediobanca Securities potrebbe essere l’ingrediente giusto per l’equity story del titolo in borsa.

(Segue...)