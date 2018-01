Telecom, a casa 5.500 dipendenti. I tagli dei francesi al personale

di Andrea Deugeni

La sforbiciata di Amos Genish ai dipendenti? Più pesante di quella di Flavio Cattaneo. In attesa di presentare ufficialmente il nuovo piano industriale 2018-2020 al Cda fissato in agenda il 6 marzo, l'amministratore delegato di Tim, il manager israeliano ex Gvt catapultato in Italia da Vincent Bollorè direttamente da Vivendi, ha presentato ai sindacati le proprie strategie per quanto riguarda la forza lavoro.





Secondo le indiscrezioni raccolte da fonti sindacali, il manager vorrebbe mettere fuori dal perimetro aziendale 7.500 lavoratori (risultato di una mediazione al termine di una base di partenza di circa 8.500 unità), ammontare ridotto a 5.500 lavoratori si se tengono conto le duemila assunzioni a fronte di una solidarietà espansiva. Tagli che dovrebbero consentire a Tim di generare risparmi a regime per quasi 500 milioni di euro (a fronte di oneri straordinari fra i 550-700 milioni per gli incentivi all'uscita da accantonare già in sede di bilancio 2017) e di portare il monte dipendenti complessivo in Italia a 44.500 unità.

Secondo le fonti, si prevedono 4.000 uscite ex art. 4 (cioè prepensionamenti ex Fornero) elevabili a 5.000, per i dipendenti che hanno i requisiti, entro il 31 dicembre 2018. Altri 2.500 al massimo sono previsti come esodi incentivati, uno strumento che sarà proposto a tutto il personale.

Il gruppo controllato dai francesi di Vivendi inoltre inoltre prevede 2.000 assunzioni a fronte di una solidarietà espansiva (cioè finalizzata alle assunzioni) di circa 20 minuti al giorno che coinvolgerebbe tutti i dipendenti.

I tagli di Genish, dunque, si rivelano un po' più pensanti non solo di quanto preventivato dagli addetti ai lavori qualche settimana fa (le indiscrezioni delle scorse settimane parlavano di 5.000 dipendenti da far uscire) ma anche di quelli realizzati dal suo predecessore Cattaneo (il personale italiano passato da 53 mila a 50 mila unità) che nel biennio 2015-2017 aveva incentrato la sua azione sulla sforbiciata ai costi. Le indiscrezioni, per il momento, non hanno sortito alcun effetto in Borsa dove il titolo viaggia a 0,7175 euro lasciando sul terreno lo 0,97%.