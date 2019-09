Telecom, Cipolletta al posto di Conti. I rumors sul nuovo presidente

Per la presidenza Telecom spunta il nome di Innocenza Cipolletta, economista con una carriera interna a Confindustria, ex presidente di Fs e ora presidente di Assonime, l’associazione italiana di categoria fra le società per azioni. Lo scrive Repubblica, secondo cui Fulvio Conti annuncerà le sue dimissioni a far data dal prossimo consiglio (che deve ancora essere convocato) per assecondare le richieste sulla governance di Vivendi, il primo azionista del colosso telefonico con il 23,9%.



Un passo indietro che l’ex numero uno dell’Enel farà anche per favorire il nuovo clima di dialogo che si è instaurato fra i principali soci di Telecom: oltre ai francesi, il fondo Elliott (al 9,8% del capitale) che esprime l’amministratore delegato Luigi Gubitosi e la Cassa Depositi e prestiti (salita al 9,9%). Sintonia necessaria per affrontare l'operazione straordinaria sul tavolo del management il matrimonio con Open Fiber, la società della rete di cui Cdp è socia di controllo a metà insieme a Enel.

Il Cda non si pronuncerà subito sul nuovo presidente. All'ordine del giorno ci sono i risultati preliminari dei nove mesi, lo stato dell’arte su Open Fiber e la proposta di Santander per rilevare le attività del credito al consum. Essendo Conti un consigliere indipendente, infatti, lo statuto di Telecom prevede che si riunisca il comitato nomine e remunerazione per valutare possibili candidature, sia all’interno del board, sia all’esterno, dato che dimettendo-si Conti verrà lasciata una sedia vuo- ta in consiglio che dovrà essere riempita. Riunioni che secondo il quotidiano del gruppo Gedi potrebbero tenersi la prossima settimana.