Telecom: de Puyfontaine, siamo totalmente contro separazione rete

"Siamo totalmente contro la separazione della rete. E' tutto qui, ma il punto non è questo. Quello che ci interessa è che vogliamo cose buone per Telecom Italia con la giusta governance". Lo ha detto Arnaud de Puyfontaine, consigliere di Telecom Italia e amministratore delegato di Vivendi, primo azionista del gruppo italiano, parlando a margine del vertice Confindustria-Medef.

"Vivendi è molto chiara su quello che abbiamo detto sin dall'inizio, non vogliamo che Telecom Italia sia smantellata perche' significherebbe la morte della societa'', ha aggiunto, sottolineando che "questo è il punto principale. Lo diciamo sempre, lo abbiamo ribadito anche nel documento pubblicato nei giorni scorsi".

"Vogliamo trasparenza e una governance efficiente per Tim", ha continuato, ricordando che Vivendi è un'azionista industriale e di lungo termine e, come ho detto, "per sempre e per l'eternità''. Alla domanda se fosse soddisfatto dell'amministratore delegato Gubitosi, ha risposto: "Gubitosi è il Ceo e con la giusta strategia e la giusta implementazione e governance sono convinto che ci possa essere un futuro per Telecom".