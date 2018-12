telecom: gubitosi in brasile per visita a tim brasil

Luigi Gubitosi, neo amministratore delegato di Telecom Italia, si trova, secondo quanto apprende Radiocor, in Brasile per la sua prima visita nella sede della controllata carioca. Il viaggio di Gubitosi è iniziato ieri e viene letto come una naturale presa d'atto del nuovo top manager riguardo alla situazione e al business di Tim Brasil. Intanto Vivendi, primo socio di Telecom con quasi il 24%, preme per la convocazione di un cda di Tim prima di Natale per arrivare all'assemblea dei soci tra gennaio e febbraio dell'anno prossimo.

Venerdì scorso, infatti, il gruppo francese ha rotto gli indugi e chiesto, usando la prerogativa che il codice civile prevede per i soci con più del 5%, la convocazione di un'assemblea dei soci di Tim al più presto. Con l'obiettivo di nominare i nuovi revisori e sostituire cinque membri in quota Elliott, tra cui il presidente Fulvio Conti, con cinque amministratori proposti dalla società francese, tra cui Franco Bernabè, già amministratore delegato e presidente esecutivo di Tim, e Gabriele Galateri di Genola, presidente di Generali e già presidente del gruppo telefonico.

Tim, nella nota in cui riferiva della ricezione dell'istanza di convocazione dell'assemblea da parte Vivendi, già venerdì scorso ha sottolineato che il cda "svolgerà le opportune valutazioni sulla richiesta" e ha segnalato "peraltro che l’esame del primo degli argomenti indicati dal socio", cioè il rinnovo dei revisori, "già risulta calendarizzato per la riunione da svolgersi in data 17 gennaio 2019, come condiviso dai consiglieri nella riunione del 6 dicembre 2018". Il fatto che Gubitosi sia volato in Brasile non sembra far presagire un'imminente convocazione del cda da parte del presidente Conti, almeno nei prossimi giorni.