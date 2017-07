Telecom, titolo ancora debole sulle voci di un addio di Cattaneo

Telecom Italia arretra dello 0,13% dopo lo scivolone di ieri e mentre il mercato continua a interrogarsi sulla posizione dell'ad, Flavio Cattaneo, che secondo indiscrezioni potrebbe essere in uscita, anche se il manager e il primo azionista del gruppo di tlc, Vivendi, hanno smentito.

In realtà le voci che ieri hanno affondato il titolo circolano sotto traccia da settimane e gli operatori hanno subito notato che nessun comunicato ufficiale di sostegno all'amministratore delegato è stato emesso, al di là delle smentite di rito e dei 'no comment'.

Tutti elementi che hanno rafforzato le ipotesi di un confronto in Tim tra Flavio Cattaneo e l'azionista di controllo Vivendi e che hanno portato a un avvio di settimana pesante in Piazza Affari, con il titolo che si e' riavvicinato ai minimi recenti di meta' aprile.

Anche se non si attendono colpi di scena a breve restano i motivi della tensione, ovvero quella contrapposizione con il governo sui bandi per la rete in fibra nelle aree bianche, cioe' quelle per le quali l'esecutivo ha investito ingenti fondi in modo che le societa' del settore le possano coprire anche se non immediatamente redditizie. Tim ipotizza che nelle gare la concorrenza sia favorita e vorrebbe rinunciarvi: la linea e' concordata tra l'azionista e Cattaneo, solo che quest'ultimo nell'audizione alla Camera di fine giugno avrebbe usato toni ritenuti troppo duri, tando da suscitare una forte reazione del ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda, gia' attivo nella vicenda Mediaset con una posizione non favorevole ai francesi, piu' ipotesi di richiesta di danni prospettate da altri esponenti dell'esecutivo.

La faccenda è però ancora più intricata. Il manger mal sopporterebbe da tempo sia un confronto continuo sulle deleghe con il presidente de Puyfontaine sia la presenza nel nuovo Cda dell'ex presidente Franco Bernabe'.

Certo però è anche che per i francesi lasciare andare Cattaneo non sarebbe una mossa felice, sia perché il manager è l'unico che ha riportato un po' di sereno nei conti della societa' sia perché dovrebbero sborsare una buonuscita milionaria. Cattaneo e' inoltre l'unico che ha tenuto e potrebbe tenere rapporti tra i francesi e Mediaset, in quanto in buoni rapporti con la famiglia Berlusconi.