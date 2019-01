Telecom, Vivendi scrive a Consob. Il fondo Elliott manipola il mercato

di Andrea Deugeni

Lettera pronta: dovrebbe essere inviata alla Consob entro oggi o al massimo domani. Fonti vicine al dossier confermano ad Affaritaliani.it l'indiscrezione rilanciata stamane dal giornale francese Les Echos secondo cui Vivendi "dovrebbe inviare a breve alla Consob una lettera che denuncia il fatto che il fondo Elliot (azionista in Tim con Vivendi, ndr) avrebbe interesse a ridurre il prezzo delle azioni" di Telecom Italia.





"In piena ondata anti-francese in Italia, Vivendi vuole convincere gli azionisti, durante l'assemblea generale del 29 marzo, di riprendere la mano" su Telecom Italia, osserva il giornale transalpino, citando, tra l'altro, un portavoce del gruppo francese secondo cui "le promesse di Elliott sono delle fake news, come lo dimostra il calo del titolo del 45% dal 4 maggio".

Secondo Les Echos, tra le opzioni c'è quella di "appoggiarsi ai servizi di una banca, fatto raro per Vivendi, per convincere gli azionisti". Inoltre, prosegue il giornale parigino nel lungo articolo intitolato "Telecom Italia: Vivendi tenta un 'blitz' contro il fondo Elliott", il colosso francese dei media avrebbe "inviato mercoledì scorso una lettera alla Consob nonchè al collegio sindacale di Tim, dove siedono i rappresentanti delle autorità, per denunciare le carenze legate alla governance nella direzione di Tim". Impresa non facile, quella dello storico gruppo di Vincent Bollorè". Con un attuale "contesto molto anti-francese" in Italia che certo non contribuisce, ma anzi "penalizza" Vivendi, osserva il giornale.