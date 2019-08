Telegram si prepara al lancio della sua criptovaluta: ecco Gram

Secondo quanto riporta Engage, Telegram starebbe per lanciare la sua criptomoneta dal nome Gram che permetterebbe di inviare denaro. Il tutto potrebbe realizzarsi nel giro di un paio di mesi.

La notizia è stata riportata dal New York Times, che ha parlato con un gruppo di investitori della società rimasti sotto anonimato: secondo questi, Gram diventerà una nuova valuta online e un modo per spostare denaro in qualsiasi parte del mondo. A differenza di Facebook, che ha reso pubblici i suoi piani di moneta digitale prima del lancio ufficiale previsto nel 2020 (ne abbiamo parlato qui), la app di messaggistica si sarebbe mossa in segreto.

Gram sarebbe una moneta virtuale basata su una blockchain decentralizzata, dal funzionamento simile a quello di Bitcoin. La criptomoneta, secondo il New York Times, sarà disponibile agli utenti di Telegram a livello globale che potranno usarla attraverso l’applicazione di messaggistica.

L’arrivo sul mercato della nuova moneta dovrebbe essere stato programmato entro il 31 ottobre, in una prima fase di test, in concomitanza con il debutto di un wallet per le transazioni. In questo modo la società rispetterebbe la scadenza promessa agli investitori che nel 2018 hanno portato nelle casse dell’azienda un finanziamento da 1,7 miliardi di dollari da destinare al progetto, pena la restituzione della somma.

Telegram, app che permette l’invio di messaggi crittografati tra gli utenti, è stata fondata nel 2013 dai fratelli Durov, imprenditori russi andati via dal paese dopo contrasti col governo. Nel 2018 l’app contava 200 milioni di utenti. La notizia arriva nel momento in cui Libra di Facebook è sotto i riflettori della autorità internazionali e dell’Antitrust Ue.