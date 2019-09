Tendercapital è official partner dei Green Carpet Fashion Awards Italia 2019

In un’epoca di grandi trasformazioni che sta innescando molteplici cambiamenti anche dal punto di vista ambientale, il mondo della moda è chiamato a dare il suo contributo con iniziative concrete volte a supportare la sostenibilità. In questo contesto, Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più dinamici nel settore dell'asset management, è official partner della terza edizione dei Green Carpet Fashion Awards Italia, che si svolgeranno domenica 22 settembre al prestigioso Teatro alla Scala di Milano, durante la Women Fashion Week.

Un evento che premia i traguardi raggiunti dalla filiera della moda e del lusso, quindi l’impegno delle aziende, nel voler rispettare i principi dell’etica e della sostenibilità, con il fine di avviare un processo di metamorfosi volto a tutelare il futuro dell’artigianato, sia dei piccoli sia dei grandi produttori.

“Tendercapital è molto attenta alle tematiche della sostenibilità ambientale e sociale e propone, per la gestione del risparmio, investimenti che integrano l’analisi finanziaria con quella ambientale, attraverso offerte di fondi sostenibili, i cosiddetti ESG ‘Environmental, Social and Governance’ Compliant. L’obiettivo è quello di creare valore per l’investitore e per la società”. Spiega Moreno Zani, Presidente Tendercapital. “La moda e il lusso rappresentano due capisaldi del sistema industriale italiano e del ‘made in Italy’, conosciuto in tutto il mondo. In tal senso, è di fondamentale importanza che l’intera filiera della moda sappia far fronte alle sfide del prossimo futuro: una fra tutte la tutela dell’ambiente che ci circonda”.

L’evento è organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, in collaborazione con Eco-Age e con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico, ICE Agenzia e il Comune di Milano.