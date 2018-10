Tensione Lega-M5S sul decreto fiscale. Giorgetti: "Pensioni d'oro non nel dl"

"Sulle cose fondamentali si chiude stasera". Lo ha afferma il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, spiegando che "non è opportuno" spacchettare la manovra in più decreti. "Sarebbe difficile poi convertirli", ha aggiunto, precisando che non si palerà di pensioni d'oro nel dl. Flat tax, reddito di cittadinanza e abolizione della riforma Fornero "saranno tutte e tre nella prossima manovra finanziaria, annuncia (in una intervista che sarà pubblicata il prossimo 18 ottobre su Politique Internationale) Matteo Salvini. "Non ci sentiamo vincolati - ha aggiunto il ministro dell'Interno - dalle norme sul deficit pubblico decretate da Bruxelles e che tanti governi europei hanno bellamente ignorato, a cominciare da Francia, Germania e Spagna".

Trattative in corso tra 5 Stelle e Lega sul decreto fiscale, atteso in Consiglio dei ministri. Dopo la riunione fiume di ieri sera durata più di tre ore, che si è conclusa senza una soluzione condivisa sul nodo della cosiddetta "pace fiscale", oggi si è tenuto un nuovo vertice. La riunione, durata per tutta la mattina senza Salvini (impegnato in un evento in Lombardia) e Di Maio (in segno di dissenso su alcune misure, come i meccanismi di emersione dei contanti in nero), è poi ripresa nel primo pomeriggio, questa volta con la presenza dei due vicepremier, seduti faccia a faccia al tavolo del presidente Giuseppe Conte, con il ministro dell'Economia Giovanni Tria.

Al centro del braccio di ferro il capitolo della pace fiscale, con il ministro del Lavoro deciso a chiedere un "tetto" come limite della possibilità, per ogni contribuente, di mettersi in regola. Non è tutto. Il M5S chiede a gran voce che la pace fiscale venga circoscritta a tutti quei cittadini che non hanno pagato le tasse dovute, ma in ogni caso hanno segnalato in modo fedele il proprio debito al fisco, ovvero hanno effettuato correttamente tutte le dichiarazioni. Il "nero", per i grillini, deve essere lasciato fuori. Ulteriore motivo di scontro, infine, è il pacchetto di misure sulle semplificazioni alle piccole imprese che Di Maio vorrebbe entrasse nel decreto fiscale.

Da Monza, Salvini ha spiegato in mattinata che il Consiglio dei ministri si limiterà a discutere il decreto fiscale (a patto di recuperare i grillini), mentre la legge di Bilancio verrebbe presentata domani. E a proposito dei malumori dei 5 Stelle, il leader della Lega afferma: "Lo dico agli amici grillini: saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito a pagare tutto è nel contratto di governo. Quello per me vale".

Ancora Salvini: "Sono convinto che ci sia bisogno di un nuovo rapporto tra italiani ed Equitalia: gli evasori totali, quelli che non hanno mai compilato la dichiarazione dei redditi, per me devono marcire in galera fino alla fine dei loro giorni, mentre l'artigiano, il piccolo imprenditore o il commerciante che sono schiavi di una cartella da 40 mila euro da una vita deve poter tornare a vivere. E' quella la cartella che va stracciata".