Tensione nel Pd sul decreto banche. Emiliano: "Così è invotabile"

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia e leader nel Pd di Fronte Democratico, ritiene ci sia stata disparita' di risposta del Governo su Mps e sulle banche venete in crisi, e chiede di riprire la trattativa con l'Europa. Per questo ha inviato una lettera sai componenti del Governo e ai parlamentari del Pd. "Mi permetto di scrivere questa lettera aperta a tutti voi per evitare che il nostro Partito sia nuovamente coinvolto, senza averne alcuna responsabilita' diretta, nelle vicende inerenti i recenti dissesti bancari", esordisce Emiliano. Per lui il Consiglio dei Ministri del 25 giugno scorso "si e' limitato di fatto a recepire acriticamente le proposte del ministro Padoan", delineando "un percorso di intervento diverso sia da quello seguito per la crisi delle quattro banche risolte nel dicembre 2015 (Etruria, Chieti, Ferrara e Banca Marche), che da quello adottato per la gestione della crisi MPS".

"Questo approccio discrasico esaspera ulteriormente la tensione sociale delle centinaia di migliaia di risparmiatori incolpevolmente coinvolti nei dissesti bancari", prosegue Emiliano. Quello delle banche e' un tema che "richiede una strategia unitaria e coerente, anche nei rapporti con le istituzioni europee, per la gestione delle crisi bancarie, che a sua volta non puo' prescindere da una chiara visione della reale situazione delle banche italiane". Le banche di Germania, Spagna, Irlanda e gli altri paesi europei, dice Emiliano, "ricapitalizzate grazie agli aiuti pubblici e rese piu' efficienti grazie agli interventi di ristrutturazione tempestivamente posti in essere, sono diventate il motore della ripresa economica. In Italia i Governi e le stesse Autorita' di Vigilanza hanno invece preferito ignorare il problema, continuando a rassicurare i mercati e i risparmiatori sulla solidita' delle nostre banche. La conseguenza principale e' stata quella di aver bruciato miliardi di aumento di capitale". Per il presidente della Puglia, "una politica dello struzzo", che con "l'entrata in vigore della direttiva sul bail in ha dunque trovato il nostro sistema bancario in una condizione di fragilita' e impreparato".

Nel caso delle banche venete, al contrario che per Mps, argomenta Emiliano, "tutta la parte sana delle banche va a Banca Intesa, e le aspettative dello Stato di rientrare dei costi sostenuti si basano sulle flebili aspettative di recupero sulle attivita' deteriorate". "Io credo che il Partito Democratico abbia la responsabilita' di chiedere al ministro dell'Economia di spiegare le ragioni che hanno condotto il Governo a presentare senza alcun confronto preventivo il decreto legge al Parlamento con una sorta di ricatto implicito - aggiunge - sarebbe opportuno capire dal ministro dell'Economia e dal Governo nel suo insieme se e come si sono confrontati con l'intero sistema delle banche italiane facente capo ad Abi, quale interlocuzione c'e' stata con le autorita' indipendenti a partire da Bankitalia fino alla stessa BCE e quali sono state le risposte formali e ufficiali avute dalla Commissione Europea in questi mesi. In mancanza di un'interlocuzione trasparente, chiedo al mio partito di valutare l'ipotesi di fermare il Decreto Legge 99/2015 e di riaprire con l'Europa il confronto sull'intervento di ricapitalizzazione precauzionale anche di fronte a una condizione chiaramente diversa delle banche venete rispetto al Mps". A questa lettera, altre iniziative "faranno seguito in sede parlamentare e nel paese a tutela del ceto medio produttivo, dei relativi investimenti e per evitare che normative speciali continuino a legiferare in modo retroattivo distruggendo la fiducia nei confronti delle nostre istituzioni finanziarie e ancor prima del Partito Democratico".