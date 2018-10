Terna, ancora un riconoscimento all'impegno per la sostenibilità

Terna è stata confermata per l’ottavo anno consecutivo negli indici di sostenibilità STOXX Global ESG Leaders e per il decimo anno nell’’Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe.

Questi riconoscimenti, che arrivano a pochi giorni di distanza dal conseguimento del primato mondiale del settore Electric Utilities secondo il Dow Jones Sustainability Index, sottolineano la solidità dei sistemi di gestione di Terna e la riconosciuta capacità di generare eccellenti performance di sostenibilità da parte della società guidata dall’AD Luigi Ferraris e dalla Presidente Catia Bastioli.

L’indice STOXX Global ESG Leaders è realizzato dalla società STOXX Limited che, sulla base delle performance di sostenibilità, seleziona 404 aziende tra i 1800 titoli presenti nel paniere internazionale di partenza, lo STOXX Global 1800 Index. Questo indice si caratterizza per la trasparenza nei criteri di selezione, basati su indicatori suggeriti dall’EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies) e dalla DVFA (Society of Investment Professionals in Germany) e tradotti in punteggi dall’agenzia di rating Sustainalytics.

La presenza nell’indice STOXX Global ESG Leaders ha come condizione l’inclusione in almeno uno dei sotto indici tematici: STOXX Global Environmental Leaders, STOXX Global Social Leaders e STOXX Global ESG Governance Leaders. Grazie alle eccellenti performance in tutti gli ambiti di analisi, Terna è stata confermata in tutti e tre gli indici suddetti.

L’indice ESI include, invece, le 200 aziende europee presenti nel Russell Global Index con la migliore performance in termini di sostenibilità. La composizione dell’indice si basa sull’Ethibel Investment Registers definito in modo indipendente da Forum Ethibel che seleziona le aziende principalmente sulla base dei risultati emersi dalle analisi e ricerche condotte dall’agenzia europea di rating Vigeo Eiris.

Oltre alla presenza negli indici citati, Terna è inclusa negli indici internazionali di sostenibilità Dow Jones Sustainability (World e Europe), Euronext (World, Europe e Eurozone), FTSE4Good (Global e Europe), STOXX® Low Carbon, ECPI, MSCI, United Nations Global Compact (“GC100”).