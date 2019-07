Terna e Digital Magics EnergyTech: al via la nuova Call

Al via AMS - Advanced Materials for sustainability, la nuova Call lanciata da Terna, società che gestisce la rete elettrica nazionale e da Digital Magics EnergyTech, programma di incubazione specializzato per le startup digitali del settore dell’energia.

Il settore dell’energia, e più in generale la realizzazione delle infrastrutture di rete, è oggi oggetto di una trasformazione tanto radicale quanto veloce e Terna, in questo contesto gioca un ruolo strategico molto importante, forte delle competenze acquisite nella gestione della rete italiana, nel fornire soluzioni energetiche innovative e sostenibili, operando con efficacia sempre maggiore sia in termini di servizi che di garanzia e sicurezza. Con l’avvio di questa Call, Terna intende cogliere appieno le opportunità offerte dalla Ricerca sugli Advanced Materials. Questi materiali, infatti, contribuiscono a migliorare l’ambiente che ci circonda e a renderlo non solo più efficiente ed economico ma anche, nel lungo periodo, più salubre e sostenibile. In particolare, l’obiettivo della Call for Innovation è quello di individuare le migliori startup e PMI che sappiano proporre soluzioni e sviluppare progetti in grado di apportare una reale innovazione nei seguenti ambiti: coatings, materiali adsorbenti, sistemi di integrazione ambientale, nanomateriali, additive manufacturing e materiali da costruzione.

Fra tutti i progetti inviati entro il 16 settembre sul sito https://openinnovation.digitalmagics.com/it/challenge/ams-Advanced-Materials-for-Sustainability saranno selezionati 10 finalisti che il 9 ottobre parteciperanno alla giornata finale di Pitch presentando le loro innovazioni e i loro modelli di business. Il finalista che proporrà il progetto ritenuto migliore si aggiudicherà un premio di 15.000 euro.

Le idee ritenute più interessanti, tra i 10 finalisti, avranno, inoltre, la possibilità di intraprendere un percorso di sviluppo e Open Innovation proprio all’interno di una sede di riferimento Terna dedicata agli Advanced Materials for Sustainability.