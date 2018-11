Terna e Digital Magics EnergyTech: Wisense, la startup vincitrice di moniTower

Durante l’Innovation Day, presso l’headquarter di Terna a Roma, Wisense è stata scelta fra gli 11 finalisti come migliore progetto della Call for Innovation “moniTower. Il traliccio del futuro: una nuova energia al servizio del territorio”

Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, e Digital Magics EnergyTech, programma di incubazione specializzato per le startup digitali del settore dell’energia, scelgono Wisense come startup vincitrice della Call for Innovation “moniTower. Il traliccio del futuro: una nuova energia al servizio del territorio”

Wisense opera nel campo dell'IoT sviluppando soluzioni di monitoraggio, controllo, trasmissione ed elaborazione in Cloud di grandezze e dati raccolti da sensori diffusi sul territorio tramite architetture IP. Ha creato Wiseflex che fornisce in tempo reale i dati relativi alla propagazione dell'onda sismica e delle accelerazioni al suolo, oltre che una valutazione della salute strutturale delle infrastrutture presenti sul territorio analizzato. Il sistema è in grado di generare early warnings effettuando il monitoraggio strutturale dei tralicci per ottimizzare gli interventi di manutenzione straordinaria. Wisense riceve un grant di 15.000 Euro come migliore soluzione innovativa di moniTower.

I finalisti della Call di Terna e Digital Magics EnergyTech, che hanno partecipato all’Innovation Day presso l’headquarter di Terna a Roma sono: Agrorobotica, Aitek, ALPHAGEOMEGA, Aramis, Gilytics, Guardian, Nectaware, Penta Technology, Roule, SmartIsland e Wisense.

Terna potrà avviare delle collaborazioni con i progetti più promettenti all’interno di un percorso di empowerment per testare le innovazioni presentate in ottica di Open Innovation.

Nell’iniziativa è coinvolta Digital Magics EnergyTech, il programma verticale di Digital Magics - il più importante incubatore di startup digitali Made in Italy attivo su tutto il territorio italiano - in partnership con Compendia, società di servizi energetici innovativi che coniuga le attività di servizio e di investimento finalizzate alla sostenibilità e alla competitività dei sistemi energetici dei propri clienti.

La Call for Innovation moniTower è nata con l’obiettivo di trovare startup e PMI in grado di sviluppare soluzioni per l’utilizzo, la gestione e la trasmissione di dati, acquisiti e raccolti attraverso l’infrastruttura Terna (sistema di sensori installati sui tralicci) e disponibili su Cloud. Le aree prese in esame sono state: protezione ambientale, sicurezza (prevenzione di attività illecite) e servizi per la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).