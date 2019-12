Terna: ecco la prima APP del gestore della rete di trasmissione nazionale

L’applicazione presentata dall’Amministratore delegato di Terna, Luigi Ferraris, è la prima del gestore della rete di trasmissione nazionale.

Per la prima volta Terna mette a disposizione i suoi dati sull’esercizio del Sistema Elettrico Nazionale in una applicazione a portata di smartphone: un contenuto non più rivolto solo a una ridotta platea di tecnici o specialisti ma anche a un pubblico più ampio come giornalisti, analisti, amministratori, semplici curiosi.

Circa 1 milione di dati consultabili in tempo reale, costantemente e continuamente aggiornati. Nella nuova applicazione saranno disponibili tutti i numeri su fabbisogno, generazione e trasmissione di elettricità, le fonti rinnovabili, i flussi di scambio commerciale con l’estero e una sezione dedicata con tutte le news e i comunicati stampa di Terna.

Si tratta di uno strumento tecnologico all’avanguardia europea: le ultime tecniche di data visualization utilizzate rendono la APP di Terna lo strumento digitale più avanzato tra i Tso europei che hanno già sviluppato analoghi contenuti. Rispetto alle APP di Rte (Francia) e National Grid (Uk), infatti, quella di Terna consente di visualizzare e consultare un numero più elevato di dati e con maggior dettaglio, e una maggior quantità di grafici interattivi.

Prosegue l’impegno di Terna per una sempre maggiore trasparenza con l’obiettivo di una sempre maggiore divulgazione di dati, competenze e conoscenze sul sistema elettrico. Negli ultimi anni si sono susseguiti, in tal senso, una serie di importanti progetti di datasharing su dati consolidati: quello sull’evoluzione del mercato elettrico dal 2000 in poi, quello sull’avifauna e ancora la nuova piattaforma digitale Transparency Report.