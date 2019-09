Terna con Fondazione Cariplo e Cariplo Factory: al via Next Energy

Prende il via con il live streaming (https://nextenergy.cariplofactory.it) e in diretta Facebook su https://www.facebook.com/nextenergyprogram/ la quarta edizione di Next Energy, l’iniziativa promossa da Terna, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory per valorizzare singoli talenti e sostenere la crescita di team con progetti innovativi focalizzati, quest’anno, sul tema della transizione energetica.

Anche questa edizione prevede tre Call, for Talents, Ideas e for Growth, che nel corso dei primi tre anni hanno raccolto complessivamente oltre 600 candidature. L’investimento di Terna sui talenti e sui progetti guarda non solo all’eccellenza dei titoli e alla preparazione tecnica, ma si concentra con rinnovata convinzione sul valore della reciproca contaminazione di idee e bisogni provenienti dal mondo dell’università, della ricerca e delle aziende.

Gli obiettivi delle Call gestite con Cariplo Factory, l’hub di innovazione creato da Fondazione Cariplo nel 2016, hanno evidenziato la necessità di individuare profili pronti a mettersi in gioco, non solo sul piano delle competenze ma anche delle soft skills, quali creatività e curiosità, in grado di dare valore a un percorso di alta formazione e crescita in team.

Next Energy si articola in tre distinte e indipendenti Call:

Call For Talents , rivolta a giovani neolaureati con meno di 28 anni, una laurea specialistica in Ingegneria, Matematica, Fisica, Statistica ed Economia da meno di 12 mesi, voto non inferiore a 110/110 o 100/100, che avranno accesso ad uno stage presso strutture Terna impegnate nello sviluppo di progetti innovativi;

, rivolta a con meno di 28 anni, una laurea specialistica in Ingegneria, Matematica, Fisica, Statistica ed Economia da meno di 12 mesi, voto non inferiore a 110/110 o 100/100, che avranno accesso ad uno stage presso strutture Terna impegnate nello sviluppo di progetti innovativi; Call for Ideas, rivolta a team e/o startup già costituite, con almeno una persona di età inferiore ai 35 anni e un progetto basato su iniziative e/o tecnologie con un livello di TRL (Technology Readiness Level) compreso tra 3 e 6. I 10 migliori team di innovatori e/o startup selezionati avranno accesso a un programma di incubazione personalizzato della durata massima di 2 mesi al termine del quale la Giuria assegnerà al progetto vincitore un premio di € 50.000 (voucher in servizi di accelerazione e go-to-market);

rivolta a già costituite, con almeno una persona di età inferiore ai 35 anni e un progetto basato su iniziative e/o tecnologie con un livello di TRL (Technology Readiness Level) compreso tra 3 e 6. I 10 migliori team di innovatori e/o startup selezionati avranno accesso a un programma di incubazione personalizzato della durata massima di 2 mesi al termine del quale la Giuria assegnerà al progetto vincitore un premio di € 50.000 (voucher in servizi di accelerazione e go-to-market); Call for Growth, rivolta a startup basate su iniziative e/o tecnologie con un livello di TRL compreso tra 6 e 8. Ne saranno selezionate fino a un massimo di 5 che accederanno ad una successiva fase di “Engage” gestita da Open Innovation, la piattaforma di Cariplo Factory, con l’obiettivo di definire potenziali aree di sinergia con Terna e un progetto pilota da testare.

Next Energy coniuga gli elementi dell’innovazione e della digitalizzazione con l’eccellenza: confrontarsi con le tematiche della transizione energetica e dello sviluppo delle fonti rinnovabili consente ad aziende, neolaureati e startup di avviare un percorso di reciproco scambio e accrescimento volto al perfezionamento delle competenze distintive richieste dal mercato.

Neolaureati, team di innovatori e startupper hanno tempo fino al 25 novembre per presentare le loro candidature. Per scoprire ulteriori dettagli e le modalità di partecipazione a Next Energy tutti gli interessati possono consultare il bando disponibile su https://nextenergy.cariplofactory.it.