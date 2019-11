Terna: inaugurato il primo ponte elettrico tra Italia e Montenegro

Terna: al via la nuova infrastruttura di interconnessione Italia-Montenegro. Record per tecnologia e innovazione; obiettivo sicurezza , efficienza e integrazione delle fonti rinnovabili. Mattarella: “Un contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici”.

Un ‘ponte elettrico’ completamente ‘invisibile’ perché sottomarino e interrato per la parte terrestre, che si snoda per 445 km tra le stazioni elettriche di Cepagatti, in provincia di Pescara, e Lastva, nel comune di Kotor: un’eccellenza ingegneristica a livello internazionale per innovazione e tecnologia. Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, ha inaugurato oggi - alla presenza del Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e del Presidente del Montenegro, Milo Đukanović - il nuovo elettrodotto da record che connette l’Italia con il Montenegro e quindi, per la prima volta, i Balcani all’Europa.

L’infrastruttura in corrente continua, che in linea con le tempistiche pianificate entrerà in esercizio entro la fine dell’anno, consentirà ai due Paesi di scambiare elettricità in maniera bidirezionale: inizialmente per una potenza di 600 MW, che diventeranno successivamente 1.200 MW quando sarà realizzato anche il secondo cavo, previsto nei prossimi anni. L’importo complessivo del progetto è stimato in circa 1,1 miliardi di euro.

L’opera inaugurata oggi rappresenta il più lungo collegamento sottomarino in alta tensione mai realizzato da Terna: 423 km sono posati sotto le acque dell’Adriatico, a una profondità massima di 1.215 metri, a cui si aggiungono 22 km di cavo interrato, 16 in Italia (dall’approdo costiero fino alla stazione di Cepagatti) e 6 in Montenegro (da Budva alla stazione di Kotor).

Le stazioni elettriche di Cepagatti e Kotor rappresentano un esempio di eccellenza tecnologica dell’ingegneria civile ed elettrica e al vertice mondiale per le soluzioni nel campo dell’elettrotecnica, con la particolarità di avere il convertitore di elettricità più potente mai realizzato da Terna. L’elettrodotto è il risultato del lavoro di anni di tecnici e professionisti altamente qualificati e specializzati: ha coinvolto complessivamente 124 imprese (80 in Italia, il 62% delle quali abruzzesi, e 44 in Montenegro) nei cantieri avviati nel 2012. I cavi sottomarini sono stati collocati sul fondale adriatico attraverso tre distinte campagne di posa, avvenute tra il 2015 e il 2017. Lo scambio bidirezionale dei flussi di elettricità permetterà di diversificare gli approvvigionamenti, rafforzare l’affidabilità, l’efficienza, la sicurezza, la sostenibilità ambientale e la resilienza delle reti elettriche delle due sponde adriatiche e consentirà di sfruttare pienamente il potenziale di produzione da fonti rinnovabili, disponibili sia in Italia che nell’area balcanica.

L’interconnessione Italia-Montenegro, frutto di una solida cooperazione bilaterale in ambito energetico sancita dai due accordi intergovernativi firmati tra i Paesi nel 2007 e nel 2010, è considerata di rilevanza strategica per l’integrazione dei mercati elettrici a livello continentale. L’infrastruttura è stata, infatti, inserita tra i Progetti di Interesse Comune (PCI) dalla Commissione Europea, che nel 2008 ne ha co-finanziato gli studi di fattibilità nel quadro del programma di supporto alle infrastrutture elettriche prioritarie Trans-European Network (TEN) con la banca europea EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) che ne ha finanziato l’analisi costi-benefici lato montenegrino.

Il progetto porta a 26 le linee di interconnessione con l’estero gestite da Terna e consente all’Italia di rafforzare il ruolo di hub europeo e mediterraneo della trasmissione elettrica. Per il Montenegro e per la regione balcanica si tratta della prima interconnessione in corrente continua e rappresenta un contributo al rafforzamento dell’indipendenza energetica del Paese e dell’intera area. Questa infrastruttura strategica è un’opportunità di sviluppo economico del Montenegro: consentirà, infatti, di ultimare il piano di rinforzo e ammodernamento della rete di trasmissione nazionale e far fronte alla domanda elettrica prevista in aumento del 2% annuo, nonché incrementare e migliorare i livelli di sicurezza e affidabilità delle forniture per gli utenti. Il Montenegro - connettendosi alle reti elettriche di Bosnia, Serbia, Kosovo, Albania e, tramite la Serbia, a Bulgaria e Romania, oltre a quella dell’Italia e quindi dell’UE - potrà così svolgere il ruolo di piattaforma di scambio dell’elettricità tra paesi dell’est e quelli dell’ovest.

Catia Bastioli, Presidente Terna, ha così aperto l'inaugurazione: "L’interconnessione elettrica che inauguriamo oggi rappresenta un’infrastruttura innovativa, volta ad una sostenibilità anche ambientale e di grande rilevanza strategica. Si tratta di un’iniziativa cruciale per integrare il mercato elettrico dei Balcani in Europa con un ruolo chiave nel cambio di modello verso un’economia a basso impatto e circolare. L’attuale sistema economico non è resiliente e non è circolare; un cambio di prospettiva è necessario. La strategia deve essere quella di un’interazione tra fonti rinnovabili e economia circolare, ripensando i modelli economici a partire dal campo energetico. L’infrastruttura scambio energia rinnovabile primo ponte elettrico dell’Italia con i Balcani occasione unica per nuove sfide comuni ed economia sempre più circolare a vantaggio delle comunità dei due paesi.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato: "L’interconnessione energetica Italia-Montenegro rappresenta un contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici e contribuisce ad avvicinare i paesi balcanici alla casa comune europea. L’elettrodotto è la testimonianza e il risultato della solida cooperazione internazionale sul piano energetico tra i due paesi che si inscrive in una cooperazione politica. Gli esempi di fattiva collaborazione tra i due paesi sono numerosi in diversi ambiti; l’Italia vede nel Montenegro un partner di riferimento: il destino dell’intera regione balcanica non è scindibile da quello degli altri paesi europei. L’infrastruttura inaugurata oggi è uno sprone per intensificare la collaborazione.

"Oggi si concretizza un impegno istituzionale e un lavoro tecnico di anni. Si tratta di uno snodo fondamentale per l’unione energetica europea e un ottimo esempio di collaborazione tra enti locali. Parliamo di 445 km, di cui 423 in cavo sottomarino e con profondità massima di 1100 metri: una vera eccellenza tecnologica per la quale è stato investito più di 1 miliardo di euro. Un’infrastruttura, quindi, che genera un indotto positivo occupazionale e sul prodotto interno lordo", ha dichiarato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, Luigi Ferraris.

