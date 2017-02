Terna è la prima azienda italiana a ottenere la certificazione anticorruzione

L'amministratore delegato di Terna Matteo Del Fante.

Terna ottiene la prima certificazione anticorruzione per un'azienda italiana da IMQ

Terna, gestore della rete elettrica nazionale, è la prima azienda italiana a ottenere la certificazione anticorruzione IMQ per il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione secondo la norma internazionale ISO 37001:2016, applicata alla holding Terna S.p.A. e alle controllate Terna Rete Italia e Terna Plus. La Certificazione secondo la ISO 37001 nasce su base volontaria e, nel caso di Terna, corona un impegno decennale nel rafforzare le politiche di prevenzione su temi quali la corruzione e il rischio di infiltrazioni criminali nel tessuto economico, negli appalti e nei subappalti.

Terna e l'opportunità della certificazione anticorruzione IMQ

Ogni anno la corruzione ha un costo di più di mille miliardi di dollari, con conseguenze catastrofiche in termini di credibilità del mercato. Con l’obiettivo di aiutare le organizzazioni a combattere la corruzione e a promuovere l’etica nelle attività economiche, l’ISO – International Standard Organization ha sviluppato la norma ISO 37001 “Anti-bribery management systems”. Uno strumento colto con immediatezza da Terna, sulla cui base, a seguito della sua pubblicazione lo scorso ottobre, ha sviluppato un modello di gestione conforme ai requisiti previsti dallo standard internazionale, con il quale garantire comportamenti fondati su criteri di correttezza, lealtà e integrità morale; impegnandosi a osservare tutte le Leggi, norme e regolamenti in materia di contrasto alla corruzione in Italia e all’estero e a condurre le proprie attività in modo tale da non essere coinvolta in alcuna fattispecie corruttiva.

Terna e le pratiche necessarie alla certificazione anticorruzione

Tra le principali misure adottate, oltre all’impegno del top management, figurano la predisposizione di una politica anticorruzione, l’individuazione di un incaricato, la formazione a tutti gli interessati, la valutazione dei rischi specifici. Ancora, la definizione di relative procedure per i controlli commerciali e finanziari o per la regolamentazione di omaggi e regali, il monitoraggio dei fornitori e dei partner commerciali, l’istituzione di procedure di segnalazione e indagine. “La lotta alla corruzione è da sempre un elemento fondante della nostra cultura aziendale - dichiara Giuseppe Lasco, Direttore della Divisione Corporate Affairs di Terna – e per questo motivo abbiamo scelto di allineare ai requisiti normativi tutte le attività di analisi e controllo del sistema di sicurezza integrata che Terna ha sviluppato in questi anni. Questa certificazione internazionale è per noi motivo di grande soddisfazione e rappresenta una ulteriore conferma dell’impegno volontario e responsabile della società a sostegno di legalità, trasparenza e sicurezza, tre principi che riteniamo fondamentali per la nostra azienda e per rilanciare lo sviluppo del Paese”. “L’applicazione della norma aiuta a ridurre il rischio di corruzione e mostra a tutte le parti interessate che l’organizzazione sta mettendo in atto buone pratiche riconosciute a livello internazionale per la prevenzione della corruzione” ha commentato Flavio Ornago, Direttore della Divisione Certificazione Sistemi di Gestione di IMQ. “Terna, impegnandosi nell’ottenimento di una certificazione di tipo volontaria, che riducesse tali rischi, ha dato testimonianza di un’estrema responsabilità nei confronti del mercato e in generale di tutti gli stakeholders”.



Terna, la certificazione anticorruzione dal gruppo IMQ



Il gruppo IMQ rappresenta la più importante realtà italiana nel settore della valutazione della conformità (certificazione, prove, verifiche, ispezioni). Forte della sinergia tra le società che lo compongono, dell'autorevolezza acquisita in oltre 60 anni di esperienza, della completezza dei servizi offerti, il gruppo IMQ si pone infatti come punto di riferimento e partner delle aziende che hanno come obiettivo la sicurezza, la qualità e la crescita sostenibile.Il gruppo IMQ è composto da IMQ Group S.r.l. (capogruppo), IMQ S.p.A., CSI S.p.A., IMQ Iberica S.L., IMQ Polska sp. z.o.o, IMQ Turkey Ltd., IMQ Certification Shanghai Co. Ltd., IMQ Gulf Fze.



Terna, il grande operatore di reti per la trasmissione dell'energia elettrica



Terna è un grande operatore di reti per la trasmissione dell'energia elettrica guidato da Matteo Del Fante, Amministratore Delegato, e presieduto da Catia Bastioli. Il Gruppo Terna è proprietario della Rete di Trasmissione Nazionale italiana di energia elettrica ed è il più grande operatore di rete indipendente in Europa, con oltre 72.000 km di linee in Alta Tensione su tutto il territorio nazionale. Gestisce la trasmissione di energia elettrica in Italia e ne garantisce la sicurezza, la qualità e l’economicità nel tempo. Il servizio svolto da Terna in Italia è indispensabile per il funzionamento dell'intero sistema elettrico e per assicurare l'energia elettrica a tutti, cittadini e imprese. Terna rappresenta un’eccellenza italiana nel mondo, con circa 3.800 professionisti impegnati quotidianamente nella sicurezza del sistema elettrico nazionale, e uno snodo fondamentale per lo sviluppo sostenibile del Paese. Dal 2005 Terna ha investito oltre 10 miliardi di euro per l’ammodernamento della rete elettrica di trasmissione nazionale, altri 6,6 miliardi sono previsti nel Piano di Sviluppo: un importante impegno economico che l’azienda ha deciso di affrontare con un modello di sicurezza integrato, che si basa anche sulla condivisione del rischio con i partner istituzionali e con le forze di polizia. Un percorso intrapreso già da molti anni dall’azienda, che ha scelto la strategia di puntare sulla legalità e sulla sicurezza integrata, per rafforzare la prevenzione su temi quali la corruzione, il lavoro nero, le irregolarità contributive e il rischio di infiltrazioni criminali nel tessuto economico, negli appalti e nei subappalti.

Terna e la collaborazione anticorruzione con le Fiamme Gialle

Con l’accordo recentemente siglato con la Guardia di Finanza, Terna - grazie a una task force dedicata - già segnala e mette a disposizione delle Fiamme Gialle tutte le informazioni rilevanti per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e di ogni altro illecito di natura economico-finanziaria. Una collaborazione nata per contrastare irregolarità che pone una grande attenzione anche alla tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori: un approccio integrato con l’obiettivo di rafforzare una visione organica del lavoro d’impresa su legalità, trasparenza e ambiente.Terna, inoltre, è stata la prima società in Italia a realizzare un progetto come “Cantieri Aperti & Trasparenti”, uno spazio web unico nel suo genere a livello nazionale completamente dedicato ai cantieri delle infrastrutture elettriche su tutto il territorio, con libero accesso – da parte di cittadini e imprese da qualsiasi dispositivo elettronico – a ogni dettaglio su tipologia e numero di contratti, appalti e subappalti, e relativi valori economici, di ogni opera in costruzione.