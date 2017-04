Terna, Luigi Ferraris nominato ad e dg

"Sono molto onorato dell'incarico che mi e' stato conferito come Amministratore delegato di un'impresa d'eccellenza come Terna. Mi mettero' subito al lavoro con una squadra di qualita' riconosciuta in Europa e nel mondo, con l'obiettivo di trovare le migliori soluzioni per sviluppare una rete elettrica sempre piu' all'avanguardia, sostenibile e rispettosa dei territori". Lo ha detto il nuovo Amministratore Delegato di Terna, Luigi Ferraris.

"Il know how di Terna e' un valore, come lo sono i traguardi che essa ha raggiunto negli ultimi anni- ha aggiunto-. Il futuro dell'energia vuol dire piu' di prima il futuro delle reti, l'intelligenza che ci si mettera' e la capacita' di fare sistema in Europa e nel mondo, di scambiare competenze per offrire un contributo concreto e piu' efficiente alle generazioni che verranno. Una sfida che, sono sicuro, potremo ancora una volta affrontare tutti insieme in Azienda".