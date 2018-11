Terna: nei 9 mesi ricavi +3,5%, utile netto +2,4%

Nei primi nove mesi dell'anno Terna ha realizzato ricavi pari a 1,62 miliardi di euro (1,570,4 miliardi nello stesso periodo del 2017 ) in crescita del 3,5% e un utile netto di gruppo a 541,5 milioni di euro (528,8 milioni nei primi 9 mesi del 2017, +2,4%). Lo rende noto la societa' aggiungendo che l'ebitda e' ammontato a 1,230 miliardi di euro (1,207,1 miliardi nei 9 mesi del 2017, +1,9%). Gli investimenti sono stati di 561,4 milioni di euro (545 milioni nei 9M17, +3%) mentre l'indebitamento finanziario netto e' stato pari a 7,591 miliardi di euro, in riduzione di 204,7 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2017. L'acconto sul dividendo 2018 e' pari a 7,87 centesimi di euro per azione. In considerazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Terna spa del primo semestre 2018 e delle informazioni in merito alle prospettive economiche e alla prevedibile evoluzione della gestione per l'esercizio in corso, il Consiglio di Amministrazione di Terna spa, avendo ottenuto il parere della societa' di revisione PricewaterhouseCoopers (PwC), ha deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo ordinario dell'esercizio 2018 pari a 7,87 centesimi di euro per azione, in linea con la crescita prevista dal Piano Strategico 2018-2022. L'acconto sul dividendo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, verra' posto in pagamento a decorrere dal 21 novembre 2018 (record date: 20 novembre 2018), previo stacco in data 19 novembre 2018 della cedola n. 29.

Terna: Ferraris, risultati confermano efficacia strategia

"I positivi risultati conseguiti nei primi nove mesi dell'anno, con tutte le principali grandezze economiche in aumento, confermano l'efficacia delle azioni manageriali messe in atto e supportano il virtuoso percorso di crescita tracciato dal Piano Strategico 2018-2022. Gli investimenti realizzati sulla rete di trasmissione nazionale favoriscono il processo di transizione energetica in corso, verso un sistema decarbonizzato e contribuiscono a creare valore per tutti i nostri stakeholder". Lo dichiara Luigi Ferraris, amministratore delegato e direttore generale di Terna commentando i risultati dei nove mesi.