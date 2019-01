Terna: Next Energy seleziona i dieci team innovatori della Call for Ideas

Next Energy, l'iniziativa promossa da Terna e Fondazione Cariplo e realizzata da Cariplo Factory in collaborazione con il Campus di Terna, seleziona i dieci team innovatori della Call for Ideas.

Sono dieci i progetti innovativi o start up selezionati nella terza edizione di Next Energy, per la Call for Ideas, che accederanno a un programma di empowerment imprenditoriale e di incubazione a cura di Cariplo Factory, della durata di 3 mesi, diffuso su tutto il territorio nazionale.

La giuria, a valle della presentazione fatta dai 13 team candidati, ha valutato tutti i progetti e selezionato i dieci di maggiore interesse relativamente alle aree di applicazione specificate nel bando nell’ambito della sostenibilità ambientale nel settore energetico: Green Technologies, E-mobility, Energy storage, Sensoristica e Internet of Things, Soluzioni smart per la manutenzione degli asset elettrici, soluzioni e tecnologie al servizio della rete elettrica, Energy harvesting, Tool e sensori di analisi e misurazione dell’inquinamento, Monitoraggio e analisi della crescita della vegetazione.

Tra i requisiti specificati nel bando, un livello di Technology Readiness Level (TRL) compreso tra 2 e 5 e un componente del team con meno di 35 anni. Al termine del periodo di incubazione, a maggio, la Giuria premierà il progetto più promettente con un voucher di € 50.000 in servizi di accelerazione e go-to market.

Catia Bastioli, Presidente Terna, ha commentato: "Questa terza edizione della Call for Ideas di Next Energy conferma la validità e peculiarità della formula adottata, e via via ottimizzata in questi anni, valorizzando progetti in grado di offrire soluzioni innovative e sostenibili a supporto della transizione energetica in atto. Abbiamo ampliato le aree di interesse di questa edizione della Call con la consapevolezza che le azioni di un'azienda come Terna, orientata all'innovazione tecnologica, debbano essere finalizzate alla protezione e al sostegno delle risorse del territorio".

"Il successo in termini di partecipazione e la qualità dei progetti testimoniano come Next Energy sia l’iniziativa di riferimento in Italia per talenti, innovatori e start up del settore Energy. Con il supporto degli incubatori partner, diffusi su tutto il territorio nazionale, i dieci progetti selezionati iniziano un percorso di crescita che sarà accompagnato non solo da Terna, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory, ma da tutte le start up che appartengono alla grande community di Next Energy”, ha dichiarato Carlo Mango, CEO Cariplo Factory.

Giuseppe Guzzetti, Presidente Fondazione Cariplo ha aggiunto: “Questi giovani impegnati nel programma Next Energy rappresentano davvero un’energia buona per il nostro Paese. Sono orgoglioso nel vedere che ad ogni edizione il programma cresce, dimostrazione che l’intuizione, nata con la preziosa collaborazione con Terna e Cariplo Factory, era giusta. I progetti sono di qualità perché i nostri ragazzi sono di qualità. E certamente il risultato finale sarà ancora una volta, concretamente, la realizzazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani che portano valore aggiunto alle nostre imprese e al nostro sistema economico”.