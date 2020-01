Terna: Next Energy, selezionati 10 progetti innovativi e 5 startup

Next Energy: selezionati i 10 team di innovatori della Call for Ideas per il percorso di incubazione e le 5 startup della Call For Growth per l'engage con Terna.

Sono 10 i progetti innovativi, selezionati dalla Call for Ideas della quarta edizione di Next Energy, che accedono a un percorso personalizzato di incubazione della durata massima di 3 mesi, gestito da Terna e da Cariplo Factory, e 5 le startup della Call for Growth che iniziano la fase di engage con Terna, all’interno degli Innovation Hub di Terna.

La Giuria, composta da rappresentanti di Terna, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory, ha valutato i 14 progetti della Call for Ideas e i 10 nell’ambito della Call for Growth, per individuare soluzioni e tecnologiein grado di creare nuove sinergie con Terna per rendere il sistema elettrico flessibile e reattivo ai grandi

cambiamenti in atto.

Per entrambe le Call, le aree di interesse declinate dal bando della quarta edizione di Next Energy si focalizzano sugli strumenti abilitanti della transizione energetica verso un sistema più efficiente, sicuro e

sostenibile, tra i quali: robotica, internet of things, energy tech, materiali avanzati, mobilità elettrica, storage, integrazione ambiente/infrastrutture e digitalizzazione.

Dei 10 progetti selezionati dalla Call for Ideas (TRL necessario tra 3 e 6) che accedono al programma di incubazione supportato da Cariplo Factory, e in sinergia con gli Innovation Hub di Terna, sulla base del fabbisogno dei singoli progetti e della loro localizzazione geografica, soltanto uno si aggiudicherà un voucher del valore di 50.000 euro utilizzabile in servizi finalizzati al processo di accelerazione del progetto.

Cinque sono invece le startup selezionate dalla Call for Growth (TRL necessario tra 6 e 8) che accedono ora alla piattaforma di Open Innovation di Cariplo Factory per avviare un percorso finalizzato a definire le aree di sinergia tra la singola start up e Terna: il percorso di engage individuerà dei progetti pilota da sviluppare

presso gli Innovation Hub di Terna.