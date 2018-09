Terra Madre Salone del Gusto, Reale Mutua insieme a Slow Food per il buon cibo

Salone del Gusto - Terra Madre 2018 a Torino: Reale Mutua e Slow Food promuovono la sana alimentazione

Un’alimentazione corretta, equilibrata e sostenibile, così come il benessere fisico possono essere visti come forme primarie di assicurazione. Questi i temi discussi oggi al Salone del Gusto-Terra Madre 2018 a Torino, durante l’incontro organizzato da Reale Mutua e Slow Food, che si inserisce nell’ambito dell’ampia partnership appena siglata tra le due.

Tra i protagonisti dell’incontro quali rappresentanti di società e associazioni particolarmente attive nella promozione di iniziative di benessere alimentare e welfare inclusivo: Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua, Roberto Burdese, membro del comitato esecutivo internazionale di Slow Food, Antonino Aidala, Presidente di Fondazione Forma Onlus, Elena Bertolina, Responsabile Corporate Partnership di Dynamo Camp, Lodovico Passerin d’Entrèves, Presidente della Fondazione Specchio dei Tempi e Gabriel A. Troncoso Riquelme, consigliere internazionale di Slow Food, Cile.

L’evento è stato l’occasione per illustrare ai partecipanti del Salone del Gusto le numerose iniziative promosse dai diversi enti e associazioni a sostegno appunto del benessere e dell’inclusività. Con Slow Food e Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi, Reale Mutua ha organizzato la distribuzione (nella sede di via Bertola 48) di più di 1000 pasti a persone indigenti nell’ambito del “Progetto Barachin”; la collaborazione avviata con Dynamo Camp ONLUS e Fondazione Forma ONLUS ha poi l’obiettivo di coinvolgere e supportare sempre più i bambini ricoverati presso l’Ospedale Regina Margherita e dei loro genitori.

Reale Foundation (la fondazione corporate di Reale Group) e Slow Food si sono unite anche sul fronte internazionale, in particolare per lo sviluppo delle comunità del cibo in Cile e per la salvaguardia della biodiversità come strumento di prevenzione e incremento della resilienza ai rischi generati da catastrofi naturali.

Salone del Gusto: i commenti dei protagonisti dell'incontro promosso da Reale Mutua-Slow Food

L'attenzione al welfare così come alla salute rappresenta senz'altro un valore fondamentale. Ne è convinto Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua che in un'intervista ad Affaritaliani.it ha spiegato: "Le migliori polizze che si possono fare per la salute sono quelle di fare esercizio e di mangiare bene e in modo sano. Questo ci accomuna con Slow Food, così come ci accomunano svariati valori, quali essere vicini al territorio e tenere al centro le persone”. In occasione dell’evento del Salone del Gusto, ricorda Filippone, sono state promosse “diverse attività di welfare inclusivo” con Slow Food e con altri partner come Fondazione Forma, Fondazione Specchio dei Tempi e Dynamo Camp.

VIDEO - Luca Filippone, DG di Reale Mutua: le nostre attività di welfare inclusivo con più partner

"Il diritto al cibo buono, pulito e sano è un diritto di tutti", ha aggiunto Roberto Burdese, membro del comitato esecutivo internazionale di Slow Food. "Chi non ha accesso quotidiano a un cibo di qualità per ragioni economiche, sociali, razziali, culturali, di qualunque motivo, deve vedersi riconosciuto questo diritto come tutti gli altri". Questa è la "grande battaglia" che Slow Food conduce da anni per promuovere la giusta alimentazione in Italia e nel mondo, come ha spiegato ad Affaritaliani.it Roberto Burdese.

Sempre nel contesto del welfare inclusivo, particolare attenzione viene prestata alle cure dei bambini da Fondazione Forma Onlus, la fondazione dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Il Presidente Antonino Aidala ha dichiarato che "Fondazione Forma in circa 12 anni ha donato all'Ospedale apparecchiature e ha fatto corsi di formazione per un totale di oltre 4 milioni e mezzo di euro".