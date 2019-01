Tesla, i profitti deludono il mercato. Lascia un altro Cfo. Il titolo va ko

Per la prima volta, Tesla ha chiuso il secondo trimestre di fila in utile (il quarto dall'Ipo del 2010) ma ciò non è bastato a soddisfare gli analisti. Come se non bastasse, il Ceo Elon Musk sul finire della call a commento dei conti ha annunciato l'uscita "nei prossimi mesi" del suo direttore finanziario, Deepak Ahuja; al suo posto è stato promosso Zach Kirkhorn, nel gruppo dal 2010 e già vicepresidente delle finanze.

Ahuja lascio' il gruppo nel 2015 per poi tornarci quando Jason Wheeler se ne ando' nel 2017. Questo cambio di guardia ha colto di sorpresa gli investitori, che hanno punito il titolo del produttore di auto elettriche: nel dopo mercato ieri a Wall Street ha accelerato al ribasso arrivando a cedere oltre il 5,7%; la seduta era terminata in rialzo del 3,8% a 308,77 dollari.

Da inizio anno l'azione ha perso il 7% e negli ultimi 12 mesi quasi l'11%. Il gruppo che ha una capitalizzazione di 53 miliardi di dollari, ha terminato il periodo ottobre-dicembre del 2018 con utili attribuibili ai soci di 139,5 milioni di dollari, o 78 centesimi ad azione, in netto calo dai profitti del trimestre precedente di 311,5 milioni ma meglio della perdita di 675,35 milioni dell'ultimo trimestre del 2017.

Al netto di voci straordinarie i profitti sono stati di 2 dollari ad azione contro la perdita di 3,04 dollari ad azione di 12 mesi prima ma gli analisti si aspettavano 2,2 dollari. I ricavi del quarto trimestre del 2018 sono piu' che raddoppiati rispetto a un anno prima arrivando a 7,23 miliardi di dollari, oltre il consenso per 7,12 miliardi. Nell'anno intero, l'azienda guidata da Elon Musk ha perso 976,09 milioni, o 5,72 dollari ad azione, contro il buco di 1,96 miliardi, o 11,83 dollari ad azione, del 2017.

Senza voci una tantum, la perdita annuale e' stata di 1,33 dollari ad azione, peggio delle previsioni per un buco di 1,24 dollari per titolo ma inferiore a quella di 8,66 dollari ad azione del 2017. I ricavi sono balzati a 21,46 miliardi da 11,75 miliardi di fine 2017.