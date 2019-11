Tesla, mega fabbrica a Berlino. Presto anche un centro di ingegneria e design

Sorgerà nell'area di Berlino, precisamente nel comune di Grueneheide in Brandeburgo (circa 35 chilometri a sud-est della capitale) la prima "Gigafactory" europea di Tesla, un maxi impianto di produzione di auto elettriche e delle batterie che le alimentano. L'annuncio - che scioglie mesi di dubbi - è stato dato proprio nella capitale tedesca dal fondatore dell'azienda Elon Musk in occasione della assegnazione del premio Golden Steering Wheel, ospitata dalla rivista automobilistica Auto Bild e dal giornale Bild am Sonntag.



Secondo le indicazioni fornite dall'imprenditore sudafricano - la cui partecipazione all'evento non era prevista - l'impianto dovrebbe sorgere nei pressi del nuovo Berlin Brandenburg Airport della città, che sorgerà a sud della città, e ha anche accennato al progetto di istituire un centro di ingegneria e design sempre nella capitale tedesca. Musk - che in un tweet ha spiegato come che la fabbrica tedesca dovrebbe produrre batterie, motori e veicoli, a partire dal modello Y - ha motivato la scelta con il know how tedesco nel settore automobilistico.



In base a rapporti precedenti l'hub europeo di Tesla potrebbe essere costruito entro la fine del 2021 (scadenza che tuttavia suscita più di una perplessità fra gli analisti). Tesla - che di recente ha messo in piedi uno stabilimento in Cina in meno di sei mesi - gestisce già un impianto di assemblaggio nei Paesi Bassi dove costruisce esemplari delle lussuose Model S e X. Musk ha sottolineato nei suoi commenti alla cerimonia di Berlino come il futuro dell'azienda sia invece focalizzato sulle Model 3 e Model Y, più compatte e accessibili, con prezzi a partire rispettivamente di 40 e 48 mila dollari.



Resta il nodo della sostenibilità economica del “modello Tesla”: nonostante il rush in Borsa, che in sei mesi ha portato il titolo quasi a raddoppiare di valore (ieri ha chiuso a 350 dollari, +1,40%), la società del vulcanico Musk ha rallentato la sua crescita. La trimestrale diffusa a fine ottobre ha mostrato nel periodo luglio-settembre ricavi per 6,3 miliardi di dollari e un ritorno a sorpresa dell'utile ma anche una stasi nelle vendite (dopo gli aumenti a due cifre del passato) che hanno spinto molti analisti a suggerire 'underperform' per il titolo. "La Germania è nota per essere un prestigioso hub per l’auto. Prendiamo atto della decisione e del fatto che il nostro Paese viene scelto come location perfetta per costruire macchine", ha commentato la notizia il ministro dell'Economia Peter Altmaier.