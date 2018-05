Tesla, rosso da 784,6 mln in primi 3 mesi ma meglio delle attese

Tesla ha archiviato il primo trimestre con perdite nette record pari a 784,6 milioni di dollari Tesla ma con ricavi in aumento a 3,4 miliardi. Il risultato e' leggermente migliore del previsto e il Ceo della casa di auto elettriche extra-lusso, Elon Musk, ha assicurato "significativi progressi" nella produzione del Model 3, la prima Tesla dedicata ad un pubblico di massa al prezzo 35.000 dollari.

Su base destagionalizzata, la perdita di Tesla nel periodo e' stata di 3,35 dollari per azione, contro 3,42 dollari attesi mentre i ricavi risultano di 3,23 miliardi. Il gruppo californiano ha detto di aver raggiunto una produzione di 2.700 Model 3 a settimana ad aprile, prima di uno shutdown programmato di 10 giorni per rendere la piattaforma piu' efficiente.

L'obiettivo e' quello di produrre 5.000 di queste vetture a settimana entro la fine di giugno, "sebbene la nostra precedente esperienza abbia dimostrato che e' difficile fare previsioni accurate sui tassi di produzione", ha messo le mani avanti Musk. Il traguardo delle 5.000 vetture a settimana era stato inizialmente fissato per dicembre 2017 ed e' gia' slittato due volte, prima a marzo 2018 e poi a giugno.

Gli analisti sono preoccupati per la velocita' con cui Tesla brucia cassa. Moody's lo scorso marzo a tagliato il giudizio sul debito del gruppo a livello di "spazzatura" avvertendo che restera' senza soldi se non raccogliera' oltre 2 miliardi di dollari. "Il sentiero di una rivoluzione con l'elettrificazione no e' facile ma e' quello che cerchiamo di fare e vale la pena lottare per questo", ha dichiarato Musk.

Mentre SpaceX, il braccio spaziale di Musk, colleziona un successo dopo l'altro, la casa auto fatica. E' nel mirino di un'inchiesta federale Usa per un incidente mortale sulla Model X con l'Autopilot, il suo sistema di guida autonoma, e ha richiamato 123.000 berline Model S la scorsa settimana. Il capo della divisione Autopilot, Jim Keller, ha lasciato andando a lavorare per il produttore di chip, Intel. Il futuro della societa' sembra dipendere dal Model 3 che ha ricevuto un boom di ordinativi, oltre 500.000, ma Tsla ha dovuto ammettere lo scorso aprile che in molti hanno rinunciato.