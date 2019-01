Tesla taglia il 7% della forza lavoro. Musk: giù costi e prezzi della Model 3

Tesla tira il freno a mano al Nasdaq, dove il titolo ha iniziato gli scambi in calo del 6% ed e' arrivato a cedere il 9,6% sotto i 314 dollari. Il mercato sembra credere che i problemi per il produttore di auto elettriche siano tutt'altro che finiti. A dimostrarlo e' stata la lettera con cui oggi il Ceo Elon Musk ha annunciato un taglio del 7% della forza lavoro, circa 3.400 persone. La mossa ricalca quelle recenti annunciate da gruppi tradizionali delle quattro ruote come Ford e General Motors. In genere una riduzione dei costi viene premiata dagli investitori, ma non in questo caso.

Richiami in Cina/ Tesla richiamera' oltre 14000 automobili in Cina a causa di problemi con gli airbug contenenti parti fabbricate dal produttore giapponese Takata, ora fallito. Lo ha annunciato oggi l'autorita' di regolamentazione del mercato cinese. Tesla, che ha recentemente lanciato la costruzione di una 'gig-factory' a Shanghai, ha detto che la decisione e' stata presa all'interno di un richiamo globale di parti prodotte da Takata.

L'a.d. ha infatti parlato di una "strada molto difficile" davanti a se'. Il gruppo deve ancora dimostrare di essere redditizio nel lungo termine mentre cerca di abbassare i prezzi delle sue vetture elettriche, specialmente della berlina Model 3 pensata per conquistare il mercato di massa. E infatti il Ceo ha spiegato che i tre mesi a dicembre saranno si' in utile, ma non come nel trimestre precedente.

"Anche se abbiamo fatto progressi notevoli, i nostri prodotti sono ancora troppo costosi per molta gente", ha detto Musk. Mentre cerca di aumentare la produzione della Model 3 e renderla piu' attraente, il Ceo di Tesla ha spiegato che "non c'e' altra scelta" se non quella di ridurre la forza lavoro dopo l'anno "piu' difficile" per l'azienda.

"Sfortunatamente non abbiamo altra scelta, dopo essere cresciuti del 30% l'anno scorso, piu' di quanto possiamo sostenere. Dovremo inoltre mantenere solo i lavoratori a temporanei e i contractor piu' cruciali per le attivita'", ha scritto ai dipendenti il manager. Attualmente il gruppo ha in totale circa 45.000 dipendenti.

"Tesla avra' bisogno di fare questi tagli, al contempo aumentando la produzione della Model 3 e apportando miglioramenti manufatturieri e ingegneristici nei prossimi mesi. Non c'e' altro modo", ha detto il numero uno del gruppo, spiegando che "volumi piu' alti e miglioramenti manifatturieri sono cruciali perche' Tesla possa ottenere le economie di scala necessarie per essere ancora un'impresa redditizia e produrre il modello base della Model 3 a 35.000 dollari".

Attualmente il prezzo piu' basso per la vettura e' di 44.000 dollari, destinato a salire a partire da luglio con il progressivo venir meno di alcuni crediti fiscali ora in vigore. Abbassare i prezzi e' fondamentale per fare salire la domanda, visto che, come ha spiegato il Ceo, "sono stati fatti grandi progressi, ma i nostri prodotti sono ancora troppo cari per la maggior parte delle persone".