Tesoro, Cerretelli portavoce di Tria. E' l'ex inviata a Bruxelles del "Sole"

La scelta del ministro dell'Economia Giovanni Tria per l'incarico da portavoce ad Adriana Cerretelli si deve al "suo profilo professionale e l'impegno da lei profuso negli anni a favore di un'Europa da ridisegnare per riavvicinarsi ai cittadini e per affrontare al meglio le sfide a livello globale".

Lo scrive il ministero in una nota che riepiloga la carriera di Cerretelli: "Ha costruito a Bruxelles la sua carriera giornalistica, seguendo da vicino le dinamiche dell'integrazione europea: dalla nascita del mercato unico a quelle della moneta unica, dalla grande crisi finanziaria e debitoria scoppiata nel 2008 alle riforme del fiscal compact e dell'unione bancaria fino alle nuove riforme in cantiere per rafforzare l'euro e renderlo piu' resiliente agli shock esterni. Tutto questo con l'occhio sempre attento sia al ruolo dell'Italia nell'Unione, sia alla politica europea nel suo complesso, sia ai nuovi scenari (in crisi) dell'integrazione in una difficile fase di passaggio come l'attuale", si legge.