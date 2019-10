Tesoro: in rampa global bond in dollari, atteso benchmak da almeno 2-3 mld

E' in rampa di lancio l'emissione del global bond in dollari che segna il ritorno, dopo 9 anni, dell'emittente Republic of Italy sul mercato obbligazionario in dollari. Dopo la conference call di oggi, dovrebbe arrivare domani l'annuncio ufficiale dell'emissione, che sara' distribuita su più tranche. L'operazione, secondo fonti interpellate da Radiocor, dovrebbe chiudersi entro per la giornata di mercoledi' (considerando che giovedi' e venerdi' sono in programma le aste di meta' mese sul breve e medio-lungo termine). L'emissione, per garantire una sufficiente liquidita', avra' un formato benchmark, quindi con una base di partenza compresa tra i 2 e 3 miliardi di dollari ma potrebbe lievitare in presenza di una forte domanda. Per quanto riguarda invece l'articolazione delle scadenze, guardano ai formati tradizionali emessi nel passato dal Tesoro, si può ipotizzare una distribuzione tra i 3 e i 10 anni.