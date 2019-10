The Carlyle Group chiude a 6,4 miliardi di Euro la raccolta per il fondo

La società di investimento globale The Carlyle Group (NASDAQ: CG) ha annunciato in data odierna la chiusura dell’ultimo fondo Carlyle Europe Partners con una dotazione di 6,4 miliardi di Euro, superando di circa un miliardo di Euro l’obiettivo di raccolta. Complessivamente oltre 300 investitori di 37 Paesi diversi hanno investito nel nuovo fondo Carlyle Europe Partners V.

Carlyle Europe Partners V, gestito da un team di 40 professionisti che operano attraverso 5 diversi uffici europei, continua la propria strategia di successo focalizzata su operazioni nel segmento upper-mid market in Europa, tra un’ampia varietà di settori e industrie, individuando opportunità di investimento con un significativo potenziale di trasformazione aziendale. Si tratta del quinto fondo del franchising Carlyle Europe Partners che negli ultimi ventidue anni ha realizzato 78 investimenti in tutta Europa per un controvalore di 15,2 miliardi di Euro.

Marco De Benedetti e Gregor Boehm, co-Heads del Carlyle Europe Partners advisory team, hanno

dichiarato: “Siamo entrambi onorati ed entusiasti del significativo sostegno e della costante fiducia espressa dai nostri investitori. Il successo di questa ultima raccolta fondi riflette la forza del franchising Carlyle Europe Partners e siamo fiduciosi nella comprovata capacità del nostro team di lavorare insieme alle aziende europee per raggiungere i loro obiettivi strategici. Il nostro fondo beneficia della rete globale di Carlyle, delle competenze intersettoriali e di team locali integrati che lavorano per la crescita di tutte le società nel nostro portafoglio e per la creazione di valore per i nostri investitori e stakeholder".

Kewsong Lee, Co-CEO di The Carlyle Group, ha dichiarato: “L'Europa continua ad essere un

importante mercato strategico per Carlyle. In un contesto di grande complessità e cambiamenti, il nostro approccio country-specific e sector-driven ci permette di individuare interessanti opportunità di collaborazione con i team di gestione nello sviluppo delle società. Vogliamo ringraziare i nostri investitori per il notevole impegno e la fiducia che ripongono in Carlyle da oltre 20 anni con l’obiettivo di sostenere la crescita delle nostre attività di investimento in tutta la regione".

Carlyle Europe Partners V ha già effettuato 5 investimenti in società situate in Spagna, Italia e Paesi Bassi: Forgital, una società manifatturiera attiva nella forgiatura e lavorazione di componenti di grandi dimensioni utilizzati nei settori aerospaziale; Cepsa, la maggiore compagnia energetica multinazionale integrata della Spagna; Nouryon, leader di mercato nella produzione di componenti e soluzioni chimiche; Design Holding, un gruppo globale di interior design di fascia alta; e Jeanologia, un fornitore di tecnologie all'avanguardia nel rispetto dell'ambiente.