The European house, Ambrosetti amplia i servizi di corporate finance

The European House – Ambrosetti ha il piacere di annunciare l’ingresso nel team, esecutivo da gennaio 2019, di Arnaldo Borghesi, Laura Quaglia, Luca Nunziata, Marco Arena e Marco Izzo finalizzato al potenziamento dell’offerta di servizi di corporate finance.

Nello svolgimento della propria attività, il nuovo team di corporate finance lavorerà a stretto contatto K-Finance, società di advisory in cui The European House – Ambrosetti ha una partecipazione del 25% e con cui vanta una collaborazione di lungo corso che, attraverso questa operazione, si intende consolidare e sviluppare. Arnaldo Borghesi ha una significativa esperienza nel settore, dove è stato, tra l’altro, amministratore delegato di Lazard Italia e di Mittel, nonché socio fondatore di Borghesi Colombo e Associati e di Borghesi e Associati.

Laura Quaglia ha lavorato in Unicredit, Lehman Brothers, Mediobanca, Vitale & Co e Intesa Sanpaolo ed è socio fondatore di Borghesi e Associati. Il nuovo team opererà a tutto campo nelle attività di consulenza per operazioni di finanza straordinaria, con l'obiettivo di accrescere il valore aggiunto per il network di clienti di The European House - Ambrosetti, integrando le attività di consulenza strategica e di supporto alla corporate governance di famiglie e aziende, in cui il Gruppo vanta una presenza significativa e di lungo termine

The European House - Ambrosetti è un gruppo professionale attivo sin dal 1965 e cresciuto negli anni in modo significativo grazie al contributo di molti Partner, con numerose attività in Italia, in Europa e nel Mondo. Il Gruppo conta cinque uffici in Italia e diversi uffici esteri, oltre ad altre partnership nel mondo. La sua forte competenza è la capacità di supportare le aziende nella gestione integrata e sinergica delle quattro dinamiche critiche dei processi di generazione di valore: Vedere, Progettare, Realizzare e Valorizzare. Da più di 50 anni al fianco delle imprese italiane, ogni anno serviamo nella Consulenza circa 1.000 clienti realizzando più di 100 Studi e Scenari strategici indirizzati a Istituzioni e aziende nazionali ed europee e circa 100 progetti per famiglie imprenditoriali. A questi numeri si aggiungono circa 2.000 esperti nazionali ed internazionali che ogni anno vengono coinvolti nei 300 eventi realizzati per gli oltre 10.000 manager accompagnati nei loro percorsi di crescita.

Per il quinto anno consecutivo, The European House – Ambrosetti è stata nominata primo think tank italiano privato, tra i primi 10 in Europa e nei primi 100 più apprezzati Think Tank indipendenti su 6.846 a livello globale nell’edizione 2017 del Global Go To Think Tanks Report dell’Università della Pennsylvania.