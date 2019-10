The Longevity Suite con network Lumen, partnership per il benessere naturale

The Longevity Suite è lieta di annunciare il lancio di una speciale partnership con il network LUMEN, protagonista da più di 25 anni nell'ambito della salute e del benessere naturale. La collaborazione si concentrerà sull'apertura di SPA, Medical SPA e Detox Center con il marchio The Longevity Suite® e sulla creazione di programmi benessere, soggiorni detox e percorsi di prevenzione legati da un filo conduttore: il diritto di ognuno di noi a vivere bene, a lungo e in salute, attraverso uno stile di vita sano e il supporto di un metodo integrato innovativo, unione tra olismo e scienza. La collaborazione si concentrerà sull'apertura di SPA, Medical SPA e Detox Center con il marchio The Longevity Suite® e sulla creazione di programmi benessere, soggiorni detox e percorsi di prevenzione legati da un filo conduttore: il diritto di ognuno di noi a vivere bene, a lungo e in salute, attraverso uno stile di vita sano e il supporto di un metodo integrato innovativo, unione tra olismo e scienza.

Tra i fondatori del Network LUMEN c'è Milena Simeoni, naturopata, insegnante, direttrice didattica e, più recentemente, responsabile del progetto SALUS, un progetto di rete a livello europeo con l'obiettivo di promuovere politiche di promozione della salute in collaborazione con le istituzioni comunitarie. Il Network LUMEN unisce organizzazioni impegnate, su diversi fronti, nel settore della salute naturale e del benessere. Gestione di centri benessere, formazione di alto livello e produzione di materiali editoriali sono i principali campi di attività del network, che si conferma una realtà dinamica e in continua crescita all'interno dei settori Green e Wellness.

L'annuncio della partnership arriva a pochi giorni dalla prossima apertura di una LONGEVITY SPA, la più grande finora, all'interno del Golf Club & Resort del Castello di Tolcinasco, uno dei più esclusivi e ricercati club del Milanese. La SPA, corredata da ogni tipo di comfort, propone l’innovativo metodo di medicina Antiage che, integrando le più avanzate tecnologie del mondo del wellness e della salute, genera programmi personalizzati per migliorare sia la bellezza esteriore sia il benessere interiore, per risvegliare corpo, mente e spirito con la promessa di un futuro più lungo e sano. Longevity Checkup, Crioterapia Total Body, Nutrizione Detox, Sport e Bespoke Fitness, Medicina Estetica e Mindfulness sono i pilastri essenziali dei Programmi Antiage di The Longevity Suite.

L’inizio di questa collaborazione rappresenta un momento molto importante per il network LUMEN. "Collaboriamo da anni con rinomati centri benessere, aumentando ogni volta il livello dei servizi offerti. Quando entriamo in una struttura assorbiamo i plus e sosteniamo la proprietà nel miglioramento dei programmi" - illustra Milena Simeoni - "abbiamo collaborato con numerosi centri benessere e hotel di pregio come: Centro Tao di Limone sul Garda, Principe di Lazise e Borgo Egnazia a Fasano in Puglia; da tre anni gestiamo il Centro Benessere T-Spatium alle Terme di Tabiano. Ora con Longevity Suite® siamo pronti per una nuova avventura. La forza del network sta nella sinergia delle sue diverse attività: gestendo la formazione in naturopatia e massaggio, il network da un lato ha la garanzia di preparare operatori competenti da poter impiegare nelle attività del benessere, dall'altro fornisce ai propri studenti ottime opportunità di impiego professionale a conclusione del percorso formativo".

Per Longevity Suite® la partnership con LUMEN è un esempio della volontà del marchio di continuare a esplorare aree che vadano oltre i tradizionali confini del benessere, come la naturopatia, le medicine tradizionali e complementari e il mondo del massaggio tradizionale. “Crediamo non vi sia un modo univoco di approcciare la longevità e soprattutto non esista la lampada di Aladino che da sola permette di vivere al meglio e in salute la nostra vita.” Secondo il dr. Massimo Gualerzi, noto cardiologo anti-age e co-fondatore di The Longevity Suite “bisogna essere capaci di approcciare a 360 gradi, in modo olistico ed integrato tutte le aree del benessere della persona, perché crediamo sia importante non solo allungare la vita ma soprattutto allargarla”.

Per Longevity Suite e LUMEN questa partnership non è da considerarsi una collaborazione una tantum. I due partner, infatti, hanno in progetto di creare nuovi contenuti benessere e nuovi programmi di longevità. Seguiranno ulteriori aperture di LONGEVITY SPA in Italia e nel mondo; tra gli obiettivi della collaborazione vi è infatti quello di raggiungere una utenza globale, puntando su un brand lifestyle riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo.