The Post mette il turno a Leone Film. E la Borsa sente profumo di Oscar

Credit Photo Nick Zonna

Accelera in mattinata il titolo di Leone Film Group facendo segnare un rialzo del 3,88% a quota 4,82 euro, seppur con volumi limitati e finendo sulla parità a fine seduta a 4,64 euro. La casa di produzione cinematografica distribuisce in via esclusiva, insieme a Rai Cinema, il film che e' in vetta al box office in questi giorni, The Post, pellicola diretta da Steven Spielberg che punta seriamente all'Oscar con due candidature.

Di settimana scorsa i conti preliminari che hanno evidenziato ricavi in crescita dell'80,3% anno su anno e un Ebitda a +13,6% anno su anno spinti dalle performance di Lotus Production, attiva nell'area delle produzioni esecutive internazionali. Nell'ultimo mese il titolo della cinematografica e' salito dell'8% circa. Più 50,16% la performance a un anno.