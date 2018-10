Tim, arriva l'ora della verità su Persidera. Rumors

Braccio di ferro su Persidera. Ieri si è riunito il comitato strategico di Tim ma non avrebbe preso alcuna decisione in merito alla cessione della società dei multiplex, rimandando la palla nel campo dell’amministratore delegato Amos Genish, che ha già ampi poteri per portare avanti l’iter.

I rumors però dicono altro. E cioè che il dossier Persidera sembra comunque esssembra comunque essere ormai alle battute finali, tant’è che ieri sera l'exTelecom ha formalizzato comunque l’esclusiva a ISquared. Tim necessita di fare cassa dopo la lunga asta del 5G. L'offerta del fondo per il 100% di Persidera sarebbe vicina a 250 milioni di euro con Tim che detiene il 70% a un valore di carico di 137,6 milioni di euro.

Ma d'altro canto, Gedi , che controlla il 30% di Persidera, sarebbe più incline ad accettare l'offerta di RaiWay pari a circa 200 milioni di euro, ma lasciando fuori i multiple. Oggi il Sole 24 Ore ricorda le condizioni: il fondo anglosassone, che ha come advisor Kpmg, aveva offerto poco meno di 240 milioni per il 100% della società che detiene cinque mux, i canali per la trasmissione tv in digitale terrestre.