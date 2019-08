Tim: 551 mln utile reported del semestre, ricavi a 9 mld (-1,2%)

Tim ha chiuso il semestre con un utile reported attribuibile ai soci della controllante pari a 551 milioni di euro, contro i 532 milioni dei primi 6 mesi del 2018, beneficiando di proventi non ricorrenti per 53 milioni. In termini comparabili, l'utile del primo semestre risulterebbe in calo di 111 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I ricavi sono invece ammontati a 9 miliardi (-1,2%, escludendo Sparkle e ricavi da prodotto), di cui 4,5 miliardi nel secondo trimestre dell'anno.

L'ebitda reported del semestre ante Ifrs 16 e' ammontato a 4,1 miliardi di euro (+8,9%), mentre l'ebitda post Ifrs 16 beneficia di 326 milioni attestandosi a 4,391 miliardi; l'ebitda confrontabile del primo semestre 2019 sarebbe stato pari a 4,065 miliardi (+8,9%). L'ebit reported e' stato invece pari a 1,887 miliardi, mentre l'ebit confrontabile con il primo semestre del 2018 sarebbe stato di 1,871 miliardi (+15,9%).