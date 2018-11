Tim balza in Borsa su possibile accordo con Open Fiber

Telecom Italia in evidenza a Piazza Affari dove ha chiuso in rialzo dell'1,35% (listino negativo) sulle indiscrezioni relative a un possibile accordo commerciale con Open Fiber per portare la fibra nelle cosiddette aree a fallimento di mercato. L'accordo, specificano fonti vicine alla tratativa, ancora non e' stato raggiunto anche se i dialoghi tra le parti sono definiti "in fase avanzata". Tim, in base all'intesa, potrebbe servirsi della rete di Open Fiber nelle aree a fallimento di mercato, mentre Open Fiber utilizzerebbe la rete Tim nelle zone piu' redditizie.