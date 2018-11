Tim, boom in Borsa. Rete, tempi lunghi. Gubitosi silura il capo comunicazione

Tim finisce sotto i riflettori del mercato (+3,95% a fine seduta a Piazza Affari) dopo la nomina di Luigi Gubitosi come nuovo amministratore delegato. L'attenzione di analisti e operatori si focalizza in particolare sulle possibili azioni corporate e nello specifico sul tema della rete. Secondo Equita Sim uno dei focus della nuova gestione sara' il processo di convergenza con Open Fiber (un obiettivo per Equita condivisibile e che puo' aumentare il valore dell'asset eliminando un rischio strategico di medio termine) e di separazione della rete (percorso ancora non del tutto chiaro nelle modalita', ma che pare puntare verso uno spin-off, soluzione non ottimale rispetto alla quotazione, ma che manterrebbe a capo degli azionisti Tim il beneficio dell'integrazione). Ulteriori dismissioni come Sparkle e Persidera (gia' avviate dalla precedente gestione) e Inwit (possibile) potrebbero accelerare il deleverage del gruppo.

In Equita invece auspicano che si mantenga il controllo di Tim Brasil, unica proiezione estera del gruppo. Rating Buy e Tp di 0,64 euro confermati. Outperform invariato da parte di Mediobanca Securities con target di 0,93 euro. Gli esperti, segnalando che la nomina del quinto Ceo in cinque anni non e' ottimale, non possono ignorare che le discussioni sul tema della creazione di una singola rete stanno accelerando e allo stesso tempo le discussioni con Open Fiber su una potenziale cooperazione per lo sviluppo della fibra non sono state negate dalle parti coinvolte (e questo potrebbe rappresentare un catalizzatore chiave per l'equity story).

Tim, proseguono gli esperti, potrebbe avere l'ambizione di giocare un ruolo centrare nella governance della rete fissa e gli stessi analisti sottolineano che l'implementazione di tale processo potrebbe richiedere tempo. A livello generale in MB si aspettano un'accelerazione delle azioni corporate. Gli analisti infine segnalano che lo sconto del titolo rispetto ai peer resta vicino ai massimi storici. Buy infine pure da Banca Akros con target di 0,9 euro per azione. Gli esperti segnalano che l'uscita di Genish e la nomina di Gubitosi aggiungono appeal speculativo, ma anche incertezza strategica e di governance.

Entrato nel Cda di Tim il 4 maggio scorso come consigliere indipendente indicato nella lista di candidati proposta dal fondo Elliott, Luigi Gubitosi ha preso ufficialmente da ieri la guida del gruppo delle tlc subentrando ad Amos Genish a cui il Consiglio aveva ritirato le deleghe pochi giorni fa.

Il neo amministratore delegato ha convocato subito la prima linea di manager, comunicando oltretutto ad Alessio Vinci, capo della comunicazione di Tim, che ci sarà un avvicendamento per il suo ruolo e assumendo ad interim per il momento la funzione. Il cambio della guardia in Tim avviene alla vigilia di alcune partite particolarmente delicate per l'azienda, prima tra tutti la separazione della rete. Il governo Conte intende favorire la creazione di una newco per la gestione della rete unica a banda ultralarga Tim-OpenFiber che - oltre a Tim - vedrebbe tra gli azionisti Enel e Cdp. Una soluzione che eviterebbe sanguinose duplicazioni di investimenti, in un periodo in cui la pressione sui margini si sta facendo sentire e con Tim che dovra' anche fare i conti con un conto piu' salato del previsto per le licenze del 5G.

Proprio su quest'ultimo fronte, Gubitosi dovra' anche prendere in mano in prima persona un dossier che negli ultimi mesi piu' volte ha avuto modo di analizzare in consiglio, vale a dire quello della cessione della controllata Persidera, per la quale e' stato concesso un periodo di trattative in esclusiva al fondo iSquared. Legato a doppia mandata alle decisioni del Governo e' infine il destino della controllata Sparkle, societa' che fornisce il routing internazionale per la maggior parte del traffico telefonico e dati generato dalle utenze Tim.

Nelle linee guida del 'Piano' che il fondo Elliott aveva enunciato prima dell'assemblea di maggio, Sparkle avrebbe dovuto finire sul mercato con una valutazione di circa un miliardo di euro e con il ricavato proseguire nell'opera di progressiva riduzione dell'indebitamento di gruppo. Il Governo di Giuseppe Conte ha fatto tuttavia capire a chiare lettere di non gradire la cessione dell'asset e potrebbe dunque impugnare il Golden Share nel caso in cui l'azienda intenda proseguire in questa direzione.