TIM: costituita la funzione Chief Revenue Office affidata a Lorenzo Forina

TIM comunica che, in data odierna, viene costituita la funzione Chief Revenue Office, affidata a Lorenzo Forina, che opererà a diretto riporto dell’Amministratore Delegato con la responsabilità di sviluppare la strategia commerciale dell’azienda riguardante tutta l’offerta Consumer/Small Enterprise e Business/Top Clients.

In particolare la nuova funzione avrà la responsabilità di assicurare, a livello di Gruppo, il margine operativo dei clienti Retail, accrescendo il valore del cliente, massimizzando i ricavi, la redditività e la quota di mercato attraverso la definizione dell'offerta, dei prezzi, dei piani di marketing, del go to market, la progettazione delle soluzioni ICT, la commercializzazione dei prodotti/servizi e le attività di post sales e caring.