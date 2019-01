tim: crollo senza fine in borsa. nuovi minimi storici

Tracollo senza fine per Tim in Borsa. Le azioni del gruppo accelerano sempre più al ribasso, lasciando sul terreno il 7% e arrivando a sprofondare fino a 0,441 euro, nuovi minimi storici. In forte calo anche le Telecom risparmio (-6,1% a 0,3876 euro). A questi valori, la capitalizzazione ordinaria di Tim scende a 6,7 miliardi, quella totale a 9 miliardi.

Il titolo è in forte discesa da venerdì scorso dopo l'annuncio dei dati preliminari 2018, con l'ebitda domestico previsto in diminuzione, e le caute prospettive per l'anno in corso. A questo si aggiunge lo scontro sulla governance tra i due principali azionisti, Vivendi e il fondo Elliott, e le incertezze legate all'operazione di scorporo della rete dopo la bocciatura dell'Agcom al progetto di separazione volontaria presentato a suo tempo dall'ex amministratore delegato Genish.