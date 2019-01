Tim, data unica per l'assemblea. Vivendi tenta il ribaltone il 29 marzo

Fulvio Conti vince la battaglia sull'assemblea Telecom. Si va infatti verso un'unica assemblea dell'ex monopolista per l'approvazione dei conti e l'esame delle richieste avanzate da Vivendi. Lo confermano alcuni fonti vicine al dossier all'agenzia Radiocor, fonti che hanno indicato il 29 marzo come data dell'assemblea convocata oggi. La compagine Elliott in cda farà dunque riunire i soci una sola volta per l’approvazione del bilancio, la nomina dei revisori e la richiesta di revoca di cinque ammini-stratori avanzata da Vivendi.

La scorsa settimana, Conti aveva fatto presente che la data di convocazione dell’assemblea doveva "essere determinata tenendo in considerazione l’interesse di tutti gli azionisti e l’interesse della società", visto che il codice civile assegnava al consiglio il compito di fissare la data in modo che "contemperi opportunamente tutti gli interessi in gioco".

Per convocare un’assemblea unica a fine marzo - rispetto a quella già in calendario per l’11 aprile - occorrerà probabilmente anticipare anche il cda di bilancio che oggi è previsto per il 26 febbraio, dal momento che ai 30 giorni per la convocazione dell’assemblea vanno aggiunti i 15 giorni in più da concedere ai revisori per stendere la loro relazione.